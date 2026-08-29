Trump anuncia acuerdo para que Estados Unidos se adueñe de parte de las reservas petroleras de Venezuela

El mandatario estadounidense asegura que Washington obtendrá el control mayoritario sobre 65,000 millones de barriles de crudo venezolano, una operación que ampliaría significativamente el dominio energético de Estados Unidos

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Venezuela mediante el cual Washington pasaría a controlar una parte significativa de las reservas petroleras del país sudamericano, una operación que el mandatario ha presentado como el mayor acuerdo petrolero alcanzado hasta ahora por su administración.

Según lo anunciado por Trump, Estados Unidos obtendría el control mayoritario sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano. La cantidad representa una porción considerable de los cerca de 300,000 millones de barriles de reservas probadas atribuidas a Venezuela, país que posee una de las mayores concentraciones de crudo del mundo.

Trump aseguró que el acuerdo fue gestionado por miembros de su administración en coordinación con las autoridades venezolanas y representantes del sector privado. El mandatario afirmó que la operación permitirá a Estados Unidos ampliar considerablemente su acceso y control sobre reservas petroleras fuera de su territorio, al tiempo que fortalecería su seguridad energética.

Por su parte, las autoridades venezolanas han presentado el pacto como una oportunidad para recuperar la capacidad productiva de su industria petrolera. El acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos y más de US$100,000 millones en inversiones, recursos que serían destinados a explotación, modernización de infraestructura y recuperación de instalaciones vinculadas al sector de hidrocarburos.

La operación representa un cambio de gran magnitud en la relación energética entre Estados Unidos y Venezuela, debido a que una parte de las reservas de crudo venezolanas quedaría bajo una participación mayoritaria estadounidense. Compañías como Chevron y Halliburton figuran entre las empresas vinculadas inicialmente al desarrollo de los proyectos.

Trump sostiene que hacerse con el control de estas reservas permitirá incrementar el suministro disponible para Estados Unidos y contribuir a reducir los precios de los combustibles a largo plazo. Desde Washington, el acuerdo también ha sido presentado como una vía para impulsar inversiones privadas y aumentar nuevamente la producción petrolera venezolana.

El anuncio coloca el control de una parte de las enormes reservas petroleras de Venezuela en el centro de la nueva relación entre Washington y Caracas, mientras persisten interrogantes sobre la forma jurídica y operativa mediante la cual Estados Unidos ejercerá esa participación. Las condiciones definitivas serán determinantes para establecer hasta dónde llegará el control estadounidense y qué grado de soberanía conservará Venezuela sobre los campos incluidos en el acuerdo.

on información de elpais.com