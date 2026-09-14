PreCoHis exhorta Concejo Municipal NYC honrar a Francis Méndez con el nombre de una calle

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La entidad Prensa y Comunidad Hispana (PreCoHis) en esta ciudad, cuyo lema es “Luchando por el Interés Colectivo Hispano”, exhortó al Concejo Municipal de NYC a incluir el nombre del fenecido locutor dominicano Francis Méndez entre las 26 calles cuyo renombramiento fue aprobado la semana pasada para honrar a víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La dirección ejecutiva de la entidad precisó que esos héroes neoyorquinos son merecedores de que vías de la Gran Manzana lleven sus nombres.

Sin embargo, agregó la entidad, también queremos destacar los aportes que durante décadas realizó el fenecido locutor dominicano Francis Méndez a su comunidad en esta ciudad, una de las de mayor presencia de inmigrantes.

La entidad señala que los dominicanos han realizado grandes aportes en lo político, empresarial, educativo, cultural, deportivo, del transporte y en diversas áreas profesionales, ámbitos a los cuales también sirvió el destacado profesional del micrófono.

Renombrar una calle en el Alto Manhattan, lugar donde Méndez residió durante décadas, sería una manera de contribuir a que las nuevas generaciones conozcan la historia de un dominicano que fue un ejemplo a seguir en el extranjero.

En Estados Unidos se presentó en escenarios de prestigio como los teatros Beacon, Park y Ritz, el Madison Square Garden, el Felt Forum, el United Palace, el Radio City Music Hall, el Avery Fisher Hall en el Lincoln Center y el Terrace on the Park, indica PreCoHis.

También desarrolló labores profesionales en las cadenas de televisión Univisión 41 y Telemundo 47. PreCoHis sostiene que su exhortación al Concejo Municipal de NYC se fundamenta en que su partida representa una gran pérdida para la comunidad dominicana en esta ciudad.

“Fue un verdadero mentor para las nuevas generaciones y una figura determinante en el fortalecimiento y la institucionalización de la comunicación dominicana en las estaciones radiales de NYC”, señala la dirección ejecutiva en un documento firmado por el autor de esta crónica, el doctor Andrés Aranda, Wilson Jiménez, Jensy Florián, Rafael Borges y Emil Flores, entre otros.