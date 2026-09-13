Putin afirma que los BRICS impulsan un nuevo orden mundial multipolar

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que los BRICS se han convertido en una de las principales fuerzas impulsoras del multilateralismo y que el grupo participa activamente en la construcción de lo que describió como “un nuevo orden mundial más justo y multipolar”.

Durante la sesión plenaria del formato BRICS Plus de Diálogo Extendido, Putin destacó que el bloque ha ampliado su capacidad de interacción con distintos países y organizaciones interesadas en fortalecer la cooperación internacional.

El mandatario ruso señaló que este mecanismo permite mantener un diálogo directo y abierto entre los miembros de pleno derecho de los BRICS, los países socios y otros Estados, además de organizaciones multilaterales que buscan acercarse al grupo.

Vladímir Putin subrayó que BRICS es actualmente una de las fuerzas motrices de un auténtico multilateralismo y que participa activamente en la formación de nuevo orden mundial más justo y multipolar. pic.twitter.com/CHCTXhtMxr — Errete en Español (@erreteespanol) September 13, 2026

Según Putin, una de las razones del creciente interés internacional en los BRICS es la identificación de varios países con sus principios. “A muchos en el mundo les resultan atractivos nuestros valores e ideales fundamentales”, expresó durante su intervención.

El presidente ruso explicó que entre esos principios se encuentran la defensa de un rumbo independiente y autónomo, la búsqueda de soluciones por vías legales y el respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

Putin también resaltó el peso creciente de los países que integran el bloque, mencionando factores como el crecimiento demográfico, la expansión de los mercados internos y el desarrollo industrial, tecnológico, financiero y científico de sus miembros.

El mandatario sostuvo que estos elementos fortalecen la posición internacional de los BRICS y amplían su capacidad de influencia en los asuntos globales, al tiempo que reiteró que el grupo busca impulsar una arquitectura internacional basada en una mayor participación de distintos centros de poder.

Con información de actualidad.rt.com