Domínguez Brito alerta por nivel educativo en RD y pide convertir la enseñanza en prioridad nacional

Bartolo García

Santo Domingo.– Francisco Domínguez Brito calificó como preocupante la situación de la educación dominicana, tras referirse a los resultados obtenidos por el país en las pruebas PISA, y afirmó que elevar la calidad del sistema educativo debe convertirse en una de las principales prioridades nacionales.

El aspirante presidencial sostuvo que los resultados evidencian dificultades de muchos jóvenes en comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos y conocimientos básicos de ciencias, una realidad que, a su juicio, compromete las oportunidades futuras de las nuevas generaciones.

Domínguez Brito aseguró que la República Dominicana no podrá superar definitivamente la pobreza ni alcanzar mayores niveles de desarrollo sin una transformación profunda de la educación. Señaló que mejores niveles de formación también son fundamentales para generar mayores oportunidades laborales, bienestar y mejores salarios.

“Podemos construir muchas obras, pero la obra más importante es preparar bien a nuestros hijos para la vida”, expresó. Agregó que un estudiante que comprende lo que lee, domina las matemáticas, conoce la tecnología y desarrolla valores y disciplina tendrá mayores posibilidades de progresar.

El dirigente político consideró que el país debe concentrarse en lograr que los estudiantes realmente aprendan y que los maestros reciban una mejor formación y mayor apoyo, mientras las escuelas se adaptan a un entorno laboral marcado cada vez más por la tecnología, la inteligencia artificial y la automatización.

Para Domínguez Brito, la educación representa el principal camino para convertir a República Dominicana en un país desarrollado, destacando que el mayor recurso de la nación es su gente. “Nuestra mayor riqueza es nuestra gente y nuestra principal tarea debe ser formar ese capital humano”, manifestó.

Finalmente, el aspirante presidencial indicó que cada familia desea que sus hijos tengan una vida mejor y mayores oportunidades de progreso, por lo que consideró que el país tiene la responsabilidad de garantizar una educación capaz de prepararlos para los desafíos del futuro. “Nuestra obligación como país es darles la educación que necesitan para lograrlo”, concluyó.