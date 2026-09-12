Leito Aguilera fortalece estructura de apoyo a David Collado en Santiago

Bartolo García

Santiago, RD.– El proyecto político que promueve a David Collado continúa fortaleciendo su estructura territorial en Santiago, donde este sábado el ingeniero Leonardo Aguilera (Leito) juramentó el equipo correspondiente a la Región Norte 2, de cara a los próximos procesos internos del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante el acto, celebrado en el Centro de Convenciones de UTESA, Aguilera tomó juramento al regidor de la circunscripción 1 de Santiago Esmeily Espinal, quien tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de la estructura política de esa región.

La organización comprende nueve zonas del municipio y reúne dirigentes de sectores como Hoya del Caimito, Villa Progreso, Cerros de Gurabo, El Ejido, Gurabo, Cecara, La Gallera, Ensanche Bolívar, Yagüita de El Ejido y Buena Vista, entre otras comunidades de Santiago.

Durante su intervención, Leito Aguilera aseguró que el equipo de David Collado cuenta con una de las estructuras políticas más sólidas del municipio y manifestó su confianza en las posibilidades del proyecto dentro del PRM. “Circunscripción por circunscripción, zona por zona y dirigente por dirigente, nadie le gana en estructura a David Collado en Santiago”, afirmó.

Aguilera fue más allá al expresar su convencimiento de que Collado alcanzará la candidatura presidencial del PRM con miras a las elecciones de 2028. “No cabe duda de que será el candidato del PRM y el próximo presidente de la República en el año 2028”, sostuvo ante los dirigentes presentes en la actividad.

Por su parte, Esmeily Espinal llega a la coordinación con experiencia dentro de las estructuras partidarias, tras desempeñarse como dirigente de la juventud del PRM y ocupar responsabilidades como coordinador zonal y regional. Además, participó en labores de coordinación operativa durante una campaña para una diputación en las elecciones de 2020.

En la juramentación participaron los diputados Francisco Díaz y Braulio Espinal, este último coordinador de la circunscripción 2 del proyecto; la regidora Amarilis Baret; Claribel Torres; Nelson Abreu; el regidor Frank Medina; Sammy Burgos, del Frente Magisterial; el doctor Alex Bautista, en representación del Frente de Salud, y Yansy Pacheco, coordinador de la Juventud, además de otros dirigentes. La actividad forma parte del proceso de organización territorial que desarrolla el equipo de Collado en Santiago con la mirada puesta en la competencia interna del PRM y el escenario electoral de 2028.