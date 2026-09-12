Punta Rucia llevará su sabor y tradición a una nueva edición del Lobster Festival

El encuentro se celebrará del 16 al 18 de octubre, rendirá homenaje a Fefita La Grande y tendrá al chef Alex García como invitado especial

Bartolo García

Punta Rucia, Puerto Plata. – La comunidad costera de Punta Rucia celebrará del 16 al 18 de octubre la tercera edición del Punta Rucia Lobster Festival, una propuesta que combina gastronomía, música, cultura y tradiciones como herramientas para fortalecer la promoción turística de la zona. Este año el evento estará dedicado a Fefita La Grande, en reconocimiento a su trayectoria dentro de la música típica dominicana, mientras el chef cubano Alex García participará como invitado especial.

La programación comenzará el viernes 16 con una cabalgata de caballos de paso fino a las 5:00 de la tarde, seguida por la proyección de la película “La Grande”, inspirada en la vida de Fefita La Grande. La función estará dirigida especialmente a estudiantes de sexto de bachillerato, aunque será abierta al público. El acto inaugural está previsto para las 7:30 de la noche, con autoridades, representantes comunitarios e invitados especiales.

La gastronomía tendrá un papel central con la participación de Alex García, quien ofrecerá una experiencia culinaria especial mediante reservación. A su propuesta se sumarán cocineros de la comunidad como Doña Elsa, Gregoria y Raúl, encargados de preparar distintas recetas de langosta y mantener el componente local del festival. También será reconocida Damaris Taveras por sus más de 30 años de servicio a turistas y visitantes desde su establecimiento en la zona.

La celebración se realizará fuera del período de veda de la langosta establecido por las autoridades dominicanas. El Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA) fija del 1 de marzo al 30 de junio la veda de la langosta espinosa, pinta, piedra y mamá langosta, período durante el cual están prohibidas su captura, comercialización, consumo y tenencia. Esta regulación busca proteger los ciclos reproductivos y contribuir a la conservación del recurso pesquero.

El festival también busca aprovechar el atractivo turístico de Punta Rucia, una comunidad pesquera situada en la costa noroeste de Puerto Plata y uno de los principales puntos de salida hacia Cayo Arena o Cayo Paraíso. El portal oficial de turismo de República Dominicana destaca las playas de arena blanca, manglares y aguas poco profundas de la zona, además de su riqueza marina y las actividades de buceo y esnórquel. Desde Punta Rucia, el trayecto en embarcación hasta Cayo Arena toma aproximadamente 25 minutos.

La programación cultural incluirá música típica, ballet folclórico y presentaciones artísticas, con El Gordito del Acordeón, El Volcán Típico y Didí Hernández. Para la noche del sábado está prevista “Una noche entre clásicos, acordeón y langosta”, con la orquesta de Divo Landestoy y Henry García. Todas las actividades estarán concentradas este año en una gran carpa, con la intención de facilitar la integración de residentes y visitantes.

El domingo, la agenda incorporará al sector ganadero, con la participación de Luis Sánchez Flete, director ejecutivo de CONALECHE. Con su tercera edición, el Punta Rucia Lobster Festival busca trascender la oferta de sol y playa y vincular la gastronomía, la producción local y las expresiones culturales con el desarrollo turístico de la comunidad, convirtiendo el evento en una vitrina para sus cocineros, artistas, productores y pequeños negocios.