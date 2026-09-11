Voluntariado Pro Maternidad cumple su primer año fortaleciendo la atención a madres y recién nacidos

La organización con sede en Santiago ha impulsado alianzas, capacitación, entrega de insumos y mejoras hospitalarias, respaldada por una iniciativa de UNFPA y Fundación Popular enfocada en reducir la mortalidad materna y neonatal

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D. – El Voluntariado Pro Maternidad Doña Renée Klang de Guzmán celebra su primer aniversario reafirmando su compromiso de acompañar a las madres, sus hijos y al personal sanitario, mediante acciones dirigidas a fortalecer la atención y las condiciones de los servicios. La organización inició formalmente sus labores en septiembre de 2025 vinculada a la maternidad que funciona en el Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña.

Durante estos primeros doce meses, el voluntariado ha concentrado sus esfuerzos en orientación y sensibilización de las madres usuarias, gestión de insumos para embarazadas y recién nacidos, capacitación de sus integrantes y establecimiento de alianzas con instituciones y colaboradores. La estrategia busca identificar necesidades concretas y canalizar recursos que puedan generar mejoras directas en la atención.

Entre las iniciativas que actualmente desarrolla se encuentra el acompañamiento al acondicionamiento de cuatro consultorios médicos, una intervención destinada a mejorar los espacios donde las pacientes reciben asistencia. La organización considera que las condiciones físicas adecuadas forman parte de una atención materna más digna y segura, junto con la calidad profesional de los servicios.

La presidenta del voluntariado, Wendy Liranzo, destacó que el trabajo realizado ha sido posible gracias a la coordinación con la dirección del hospital y los equipos médicos y asistenciales. “Nuestro propósito es escuchar, acompañar y sumar. Esta confianza nos permite convertir las alianzas en acciones concretas que contribuyen al bienestar de las madres y sus hijos”, expresó.

Desde su creación, la entidad recibe acompañamiento del Modelo de Gestión para la Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal, desarrollado mediante una alianza entre el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Fundación Popular. Ese respaldo ha servido como soporte para la organización y planificación de sus iniciativas, con énfasis en fortalecer la calidad de la atención materna y neonatal.

La labor adquiere relevancia por el volumen de servicios que presta la Maternidad Doña Renée Klang de Guzmán. De acuerdo con datos divulgados por el Servicio Nacional de Salud, este centro es una de las principales referencias materno-infantiles de la región Norte, por lo que las iniciativas complementarias orientadas a mejorar espacios, apoyar a pacientes y fortalecer al personal tienen incidencia sobre una población procedente de distintas comunidades del Cibao.

Tras completar su primer año, el voluntariado proyecta fortalecer las alianzas existentes, incorporar nuevos colaboradores y ampliar la movilización de recursos para responder a las necesidades de las madres y sus bebés. La organización plantea mantener una línea de trabajo basada en la cooperación con el hospital y otros actores sociales, procurando que cada iniciativa se traduzca en mejoras concretas para las usuarias y el personal que las atiende.