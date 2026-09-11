Gobierno mantiene congelados combustibles esenciales con subsidio de RD$1,631.5 millones

La medida mantendrá sin cambios las gasolinas, los dos tipos de gasoil, el GLP y el gas natural del 12 al 18 de septiembre, mientras el gasto acumulado en subsidios durante 2026 supera los RD$32,000 millones

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El Gobierno dominicano destinará RD$1,631.5 millones en subsidios a los combustibles para evitar aumentos en los principales productos de consumo durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2026, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). La medida mantiene sin variación las gasolinas premium y regular, los dos tipos de gasoil, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural, en momentos de fuertes presiones sobre los precios internacionales de los derivados del petróleo.

Con la disposición, la gasolina premium continuará en RD$341.10 por galón y la regular en RD$310.50, mientras el gasoil regular permanecerá en RD$262.80 y el óptimo en RD$293.10. El GLP seguirá comercializándose a RD$135.20 por galón y el gas natural a RD$43.97 por metro cúbico. Estos precios corresponden al esquema de congelamiento anunciado por el Gobierno el pasado 13 de junio como parte de las medidas para contener el impacto interno de las fluctuaciones internacionales.

El esfuerzo fiscal para esta semana se concentra principalmente en el diésel. De acuerdo con el MICM, el Gobierno absorberá RD$117.28 por cada galón de gasoil óptimo y RD$108.93 por el regular. En el caso de la gasolina regular, el subsidio será de RD$55.21 por galón; para la premium, RD$36.68, y para el GLP alcanzará RD$26.90. Con la partida anunciada para esta semana, el monto acumulado destinado a contener los precios de los combustibles supera los RD$32,000 millones en lo que va de 2026.

La intervención se produce en medio de un mercado petrolero internacional presionado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. El West Texas Intermediate (WTI), referencia utilizada en el mercado estadounidense y una de las principales referencias internacionales del petróleo, ha superado nuevamente la barrera de los US$100 por barril. La evolución del crudo tiene incidencia directa sobre los costos de importación de República Dominicana, debido a la elevada dependencia del país de combustibles provenientes del exterior.

Los datos oficiales muestran el peso que los hidrocarburos tienen en las compras internacionales dominicanas. Según estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA), en 2025 las importaciones de combustibles minerales, aceites minerales y productos derivados representaron US$4,578.3 millones, equivalentes al 14.1 % del valor total importado por el país. Esto convierte las variaciones internacionales del petróleo y sus derivados en un factor relevante para los costos de transporte, generación eléctrica, producción y distribución de mercancías.

No todos los combustibles permanecerán congelados esta semana. El MICM dispuso que el avtur aumente RD$14.47 para colocarse en RD$317.97 por galón, mientras el kerosene subirá RD$15.80 hasta RD$359.00. El fuel oil #6 tendrá un incremento de RD$5.12 y se venderá a RD$172.85, en tanto el fuel oil 1 %S aumentará RD$5.98 para situarse en RD$203.39 por galón.

La política de subsidios procura reducir el traslado inmediato de las variaciones externas hacia los consumidores y sectores productivos. El mecanismo tiene especial incidencia sobre el transporte y la actividad comercial, debido a que gasolina, gasoil y GLP se encuentran entre los combustibles de mayor utilización en el mercado dominicano. Para el cálculo de los precios correspondientes a esta semana, el MICM informó que utilizó una tasa de cambio promedio de RD$59.13 por dólar, basada en las publicaciones diarias del Banco Central.

Con el nuevo aporte de RD$1,631.5 millones, el Gobierno mantiene su estrategia de amortiguar temporalmente las presiones internacionales sobre los combustibles esenciales. Sin embargo, el volumen de recursos públicos comprometidos evidencia también el costo fiscal de sostener los precios internos ante períodos prolongados de petróleo elevado: más de RD$32,000 millones han sido destinados durante 2026, mientras las autoridades continúan siguiendo la evolución del mercado internacional para determinar las medidas de las próximas semanas.