COE eleva alerta verde a 10 provincias y el Distrito Nacional por lluvias de onda tropical y vaguada

El COE mantiene una alerta preventiva en 11 demarcaciones, mientras Indomet emite alertas meteorológicas por riesgo de crecidas e inundaciones en zonas específicas

Bartolo García

El COE mantiene una alerta preventiva en 11 demarcaciones, mientras Indomet emite alertas meteorológicas por riesgo de crecidas e inundaciones en zonas específicas.

Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 10 provincias y el Distrito Nacional el nivel de alerta verde, ante las lluvias asociadas al paso de una onda tropical y la incidencia de una vaguada sobre República Dominicana.

Las demarcaciones bajo alerta verde del COE son Santo Domingo, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Barahona, Duarte, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Juan, San Pedro de Macorís y Hato Mayor, además del Distrito Nacional. En total, la medida preventiva abarca 11 demarcaciones.

La alerta verde del COE corresponde a una medida preventiva de protección civil, emitida ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas generen situaciones de riesgo para la población, como inundaciones urbanas, crecidas de ríos o desbordamientos.

Por separado, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene alertas meteorológicas por riesgo de crecidas e inundaciones para el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís y Hato Mayor. Estas advertencias se concentran específicamente en el comportamiento esperado de las lluvias y sus posibles efectos.

Indomet informó que durante este viernes se esperan chubascos en horas de la mañana y un aumento de los aguaceros durante la tarde, acompañados en algunos puntos por tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

Las precipitaciones podrían afectar a La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago Rodríguez, Dajabón, San José de Ocoa, Azua, Peravia, Barahona, San Juan, Pedernales y el Gran Santo Domingo.

De esta manera, las alertas del COE y las de Indomet no son dos niveles distintos de una misma escala: el COE emite medidas de protección civil ante posibles emergencias, mientras Indomet emite avisos y alertas meteorológicas según las condiciones atmosféricas y el riesgo asociado a las lluvias.