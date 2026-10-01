Abinader inaugura en Pedro Brand escuela para 960 estudiantes tras 12 años de espera

El Centro Educativo Minerva Guzmán cuenta con 23 aulas, biblioteca, salón multiuso y áreas de apoyo para atender a la comunidad estudiantil

Bartolo García

Pedro Brand.– El presidente Luis Abinader inauguró este jueves el Centro Educativo Minerva Guzmán, con capacidad para 960 estudiantes y 23 aulas estándar, una obra esperada por las comunidades del municipio durante más de 12 años.

El nuevo plantel busca ampliar la cobertura educativa en Pedro Brand y ofrecer espacios adecuados, seguros y equipados para el aprendizaje, como parte de las acciones gubernamentales orientadas a fortalecer la infraestructura escolar en la provincia Santo Domingo.

Durante el acto, Edy Chávez, en representación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, valoró la entrega de la escuela y destacó el compromiso oficial con una educación digna y de calidad para los estudiantes del sistema público.

En nombre de los alumnos, Génesis de Jesús Rodríguez afirmó que la inauguración marca una nueva etapa para la comunidad educativa. La estudiante calificó la apertura como “un sueño hecho realidad” y aseguró que el centro será un espacio para construir nuevas oportunidades de futuro.

Las autoridades señalaron que la obra responde a una demanda histórica de las familias de la zona, que reclamaban desde hacía más de una década una instalación cercana para atender las necesidades educativas de sus hijos.

El complejo dispone de área administrativa, enfermería, salón de profesores, orientación, biblioteca y salón multiuso, además de cocina, depósitos y sanitarios. También incorpora áreas verdes y una plaza cívica para actividades de convivencia y esparcimiento.

Con la apertura del Centro Educativo Minerva Guzmán, el sistema público suma una nueva infraestructura con capacidad para atender a 960 alumnos en Pedro Brand, reforzando la oferta de espacios escolares en esta demarcación.