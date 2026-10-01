Alianza entre UCSD y LMD ampliará la formación y las capacidades en los gobiernos locales

Las instituciones suscribieron un convenio marco y otro específico que contemplan programas académicos, investigaciones, intercambios y pasantías.

Santo Domingo, D. N.– La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) formalizaron una alianza dirigida a elevar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y contribuir a que las comunidades reciban servicios públicos más eficientes, mediante la formación de servidores públicos, la investigación y el intercambio profesional.

El rector de la UCSD, reverendo padre doctor José Luis de la Cruz, y el presidente de la LMD, Víctor D’Aza Tineo, firmaron un convenio marco de colaboración interinstitucional que establece las bases para desarrollar programas de grado, posgrado y educación continua. Incluye también proyectos de investigación e innovación; intercambios profesionales y pasantías para estudiantes de la universidad, así como otras acciones relacionadas con la administración pública y el desarrollo municipal.

Durante el acto, realizado en la sede de la Liga Municipal Dominicana, ambas entidades suscribieron además un acuerdo específico para implementar el Diplomado en Comunicación Asertiva, Liderazgo y Marca Personal, dirigido a servidores de gobiernos locales e instituciones vinculadas al municipalismo, informó la UCSD en una nota de prensa.

El rector José Luis de la Cruz expuso que las iniciativas conjuntas permitirán que el conocimiento académico trascienda las aulas y se convierta en una herramienta para mejorar la gestión pública, dada la relevancia de los gobiernos locales y su responsabilidad de responder a las necesidades de la ciudadanía. Asimismo, sostuvo que la preparación de sus servidores públicos favorece el desarrollo de instituciones más eficientes, transparentes y orientadas al bien común.

De su lado, Víctor D’Aza Tineo destacó la importancia de preparar a los ejecutivos y colaboradores municipales para comprender los cambios económicos y sociales que se producen en los territorios y responder adecuadamente a cada realidad. Indicó que una mejor cualificación contribuirá a elevar la planificación y la toma de decisiones, así como a afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que plantean la tecnología, la comunicación y la inteligencia artificial.

En tanto, la vicerrectora de Investigación, Vinculación y Aseguramiento de la Calidad de la UCSD, Lucivel Ávila afirmó que esta oferta académica tendrá un impacto positivo en los territorios y agradeció a la LMD la confianza depositada en la UCSD como aliada en estos procesos de capacitación.

Diplomado se enfocará en liderazgo y comunicación

El diplomado dirigido a servidores municipales abordará las áreas de comunicación asertiva e inteligencia emocional; escucha activa, negociación y manejo de conflictos; comunicación estratégica y oratoria; liderazgo y gestión de equipos; marca personal y reputación digital.

El programa tendrá una duración estimada de cuatro meses, con 80 horas académicas impartidas bajo la modalidad semipresencial, detalló la UCSD en un documento de prensa.

Esa y otras acciones formativas serán realizadas en coordinación con el Instituto de Capacitación Municipal de la LMD, enmarcadas en el Programa Liderazgo para el Desarrollo Territorial que ejecuta el organismo estatal con la participación de varios centros de educación superior.