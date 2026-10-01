ADOCCO reúne a juristas, autoridades y gremios profesionales para analizar el impacto del nuevo Código Penal

Antoliano Peralta Romero, ministro de Justicia, impartió la conferencia magistral de apertura de una jornada dedicada a la transparencia, la responsabilidad penal empresarial, la libertad de expresión y los desafíos del sistema de justicia.

Santo Domingo, 1 de octubre de 2026. La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) celebró con éxito este miércoles 30 de septiembre, en el Hotel Catalonia Santo Domingo, su primer seminario nacional “Impacto del Nuevo Código Penal en la Transparencia, la Libertad de Expresión y la Lucha contra la Corrupción”, con énfasis especial en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de compliance.

El encuentro reunió a autoridades, juristas, magistrados, representantes del Ministerio Público, académicos, comunicadores y dirigentes de gremios profesionales para examinar las implicaciones de la nueva legislación en las instituciones públicas, las empresas y el ejercicio profesional.

Las palabras de presentación estuvieron a cargo de Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, quien destacó la necesidad de que los distintos sectores conozcan las responsabilidades y los desafíos que plantea el nuevo marco penal.

“Estas novedades que trae el Código Penal obligan a que la sociedad en sentido general y los diferentes sectores tengan conocimiento de lo que sería el impacto del Código Penal”, expresó.

Conferencia magistral de apertura

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, impartió la conferencia magistral “Propuestas puntuales a la justicia desde la Constitución hasta el Código Penal”. El jurista, de reconocida trayectoria en las áreas electoral, constitucional y administrativa, tuvo a su cargo la exposición que abrió el debate académico de la jornada.

Transparencia y lucha contra la corrupción

El panel “Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal” fue moderado por Rosalía Sosa Pérez, abogada, economista, exvicerrectora y directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Participaron Ricardo Rojas León, periodista, abogado, docente y consultor; Miguel Valerio Jiminian, abogado litigante en materia penal y consultor en derecho administrativo sancionador y programas de cumplimiento; Rafael Barón Duluc Rijo, abogado, docente y senador por la provincia La Altagracia; y Emery Colomby Rodríguez, abogada litigante en derecho público y docente universitaria.

Responsabilidad penal empresarial y compliance

El panel “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Programas de Compliance” estuvo moderado por Nalda Lizardo, abogada, docente y especialista en contrataciones públicas y acceso a la información.

Sus expositores fueron Tania De León, experta en programas de cumplimiento y presidenta de World Compliance Association, capítulo República Dominicana; Roberto Medina Reyes, especialista en derecho constitucional, regulación económica y derecho administrativo; y Babaji Cruz Peñaló, experto en derecho administrativo, contencioso administrativo y contrataciones públicas.

Este espacio puso en discusión la importancia de fortalecer los mecanismos internos de prevención, supervisión y cumplimiento en las empresas.

Libertad de expresión y ejercicio del periodismo

El panel “Libertad de Expresión, Periodismo y Medios de Comunicación frente al Nuevo Código Penal” fue moderado por Kelvin W. Herrera, abogado y experto en derecho constitucional y electoral.

Participaron Odalis Castillo, periodista, productora de Toda la Verdad y directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Santo Domingo; Elvin Castillo Nieves, periodista, asesor de comunicación estratégica y coordinador de El Panorama de la Mañana; y Jennifer Melissa Sepúlveda Molina, abogada con formación de maestría en derecho constitucional, derechos fundamentales y derecho administrativo.

En torno a esta temática, el presidente de ADOCCO advirtió sobre el riesgo de que la preocupación por una eventual responsabilidad empresarial favorezca controles editoriales que afecten la libertad de expresión o generen autocensura. Señaló la necesidad de examinar estas inquietudes junto con la protección de la intimidad, el honor y los demás derechos fundamentales.

Diálogo de Alta Justicia

El Diálogo de Alta Justicia, titulado “La aplicación del Nuevo Código Penal: desafíos para jueces, fiscales y operadores del sistema de justicia”, fue conducido por Freddy Ángel Castro, abogado, politólogo y experto en políticas públicas.

Contó con la participación de Ysis Muñiz Almonte, presidenta de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Francisco Rodríguez, procurador general de Corte de Apelación; Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, jueza del Tribunal Superior de Tierras y dirigente de JUDEMO; y Daniel Julio Nolasco Olivo, docente de la UASD y juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Perspectiva de los gremios profesionales

La jornada incluyó el Gran Panel Multisectorial “El Nuevo Código Penal visto desde los sectores profesionales y gremiales: preocupaciones, desafíos y propuestas”, también moderado por Freddy Ángel Castro.

Intervinieron Luis Alberto Peña Núñez, presidente del Colegio Médico Dominicano; Trajano Vidal Potentini Adames, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana; Luis Pérez Nova, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas; y Víctor Torres Rosa, ingeniero civil y presidente del CODIA, Delegación Santo Domingo.

Este intercambio permitió incorporar al debate las perspectivas de los gremios sobre los posibles efectos de la nueva normativa en el ejercicio profesional.

ADOCCO agradeció a los conferencistas, panelistas, moderadores, participantes, patrocinadores y colaboradores que hicieron posible el seminario, y reafirmó su compromiso de promover la formación y el debate sobre una aplicación de la legislación penal sustentada en la seguridad jurídica, el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales.