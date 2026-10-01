Ayuntamiento de Santiago reconoce a la Miss Mundo 2026 Joheirry Mola como “Visitante Distinguida”

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros reconoció este jueves como “Visitante Distinguida” a Joheirry Mola Domínguez, Miss Mundo 2026, por su destacada trayectoria y por conquistar la corona, convirtiéndose en la segunda dominicana en alcanzar este título en la historia del certamen.

La distinción fue aprobada a unanimidad por el Concejo de Regidores, mediante la resolución numero 3534-26, conforme a las facultades del Ayuntamiento de Santiago para reconocer a personas e instituciones cuyas actividades contribuyen al desarrollo y proyección de la sociedad.

Durante el acto de entrega, el alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, destacó el orgullo de la ciudad por recibir a Joheirry Mola y reconoció su trayectoria, preparación y aporte a la proyección internacional de la República Dominicana.

“Joheirry, detrás de una corona hay mucho más que belleza. Hay sacrificio, preparación, disciplina, carácter y, sobre todo, una historia de esfuerzo que merece ser reconocida. Cuando una dominicana triunfa en el mundo, triunfamos todos”, expresó el alcalde Ulises Rodríguez.

El presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’Óleo, destacó el orgullo y la satisfacción que representa para Santiago recibir a Joheirry Mola, a quien definió como una joven talentosa, trabajadora y profesional que lleva en alto el nombre de la República Dominicana.

Joheirry Mola Domínguez, Miss Mundo 2026, agradeció al Ayuntamiento de Santiago el reconocimiento como Visitante Distinguida y destacó el cariño que ha desarrollado por la Ciudad Corazón, donde ha realizado reportajes durante su misión como representante de República Dominicana.

“Es un honor poder recibir este reconocimiento de parte de todos ustedes. De verdad que Santiago es increíble, una ciudad corazón. Estoy inmensamente agradecida y siempre me estarán viendo por aquí”, expresó Joheirry Mola.

La resolución fue leída por el secretario municipal, Luis José Cruz, durante un acto en el que estuvieron presentes la vicealcaldesa Mariana Moreno; la vicepresidenta del Concejo Municipal, Yudelka Castellanos; el secretario general, Arismendi Dajer; una comisión de regidores; funcionarios municipales y gubernamentales, así como invitados especiales.