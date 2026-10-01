OCDE destaca liderazgo y capacidades técnicas de la DGCP en materia de integridad

Un informe del organismo internacional valora las herramientas de gestión de riesgos, las políticas de cumplimiento con el sector privado y la transparencia en las compras públicas dominicanas

Santo Domingo R.D.- La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) posicionó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) como un referente técnico clave dentro del sistema nacional de integridad.

En su mas reciente estudio sobre integridad en la República Dominicana: “Implementar una visión estratégica para la integridad y anticorrupción (2026)” el organismo internacional destacó las capacidades alcanzadas por la institución para prevenir y detectar la corrupción en las compras y contrataciones del Estado, asignándole un papel clave en la arquitectura anticorrupción del país.

Entre los avances destacados por la OCDE figuran el uso del Sistema de Alertas Preventivas y Reactivas (SAPR), la Guía de Gestión Integral de Riesgos y la matriz de riesgos por etapas del proceso, instrumentos que, de acuerdo con el informe, han permitido abordar de manera efectiva riesgos de colusión y conflictos de intereses en las contrataciones públicas.

Asimismo, el estudio valora el liderazgo institucional de la DGCP dentro de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA) y su rol dentro de la comisión para la Estrategia Nacional de Integridad.

En relación con el sector privado, el informe también reconoce la creación de normativas y guías pioneras, como el Código de Pautas de Ética e Integridad, los lineamientos generales para el Programa de Cumplimiento Regulatorio, la Guía de Debida Diligencia y las políticas de Compras Verdes y Sostenibles.

En ese sentido, la OCDE propone utilizar los lineamientos de la institución como base para un sistema nacional de certificación voluntaria de cumplimiento.

De acuerdo con el organismo internacional, en materia de transparencia, la República Dominicana cumple con los criterios internacionales de divulgación al mantener disponibles la publicación y resultados de los procesos de contrataciones en un sitio agregado.

Oportunidades de mejora y agenda de trabajo

En uno de sus capítulos, el estudio de la OCDE plantea una serie de recomendaciones para fortalecer el ecosistema de compras públicas como la creación de un marco común de riesgos que integre las herramientas de la DGCP, como el Sistema de Alertas Preventivas y Reactivas con la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) para consolidar un concepto compartido de riesgos para la integridad.

Asimismo, fortalecer las declaraciones de intereses y las capacitaciones avanzadas dirigidas a los responsables de unidades de compras de las instituciones en coordinación con la DIGEIG.

Tambien vincular la efectividad real de los programas de cumplimiento del sector privado como criterio de acceso a los procesos de licitaciones públicas y atenuante de sanciones.

La DGCP destacó que los hallazgos del informe representan un importante reconocimiento internacional y una hoja de ruta para continuar elevando la transparencia y la eficiencia en la Administración pública.