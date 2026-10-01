El aspirante presidencial peledeísta dice que bajo cualquier escenario y en el tiempo que sea, se convertirá en el próximo Presidente de la República

Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que, a pesar del revés sufrido con la suspensión de la consulta interna para medir la simpatía ciudadana de los aspirantes presidenciales, esa esa organización política no se detendrá en el camino de alcanzar el poder en las elecciones del año 2028.



Dijo que el hecho de que no se celebre la consulta que estaba programada para el 18 de ese mes, jamás se debe interpretar ese evento como una derrota, en vista de que cada uno de los aspirantes ganó un espacio determinado en el contacto con la población.

Durante una conferencia de prensa que convocó para fijar su posición en torno a la suspensión de la consulta, aseguró que, en lo particular, “bajo cualquier escenario y en el tiempo que sea, con Dios venceremos”.



“A partir de hoy, no importa los obstáculos que encuentre en el camino, y conociendo la nueva realidad, con más fuerza y más determinación, les aseguro que obtendré la candidatura presidencial y a presidencia de la República en el año 2028”, afirmó.

“La consulta no se dio, sin dudas un revés, pero jamás una derrota. El PLD no se detendrá, acompañaremos al pueblo en sus luchas y conquistaremos el poder en el 2028”, expresó en medio de aplausos de numerosos dirigentes de la organización que le acompañan en su proyecto político.



Reconoció que, aunque sea difícil, “pero debemos recordar la historia del PLD, un partido que se levanta de las adversidades, atraviesa obstáculos y se coloca en la cúspide donde se libran las grandes batallas”.



Nosotros, los hombres y mujeres de esta organización política, agregó, somos de una estirpe de guerreros y gladiadores políticos que, por la defensa de los intereses del pueblo dominicano, ponemos de lado cualquier diferencia, para unirnos y caminar juntos en una sola dirección, en búsqueda del propósito colectivo.



En ese contexto, García dijo que, por eso, sin pensarlo dos veces, conociendo la difícil situación por la que atraviesa el país, “no podemos ni debemos entrar en una fase de autocensuras, recriminaciones, repudios y agresiones inútiles”. Indicó que, de lo sucedido, hay que aprender a no volver a cometer ni aceptar los mismos errores.



Rechazo a la suspensión



El aspirante presidencial peledeísta expresó su lamento y rechazo a la suspensión de la consulta, al considerar que se jugó con el trabajo y el sacrificio de miles miembros y simpatizantes del PLD que se entregaron en cuerpo y alma a esa causa.



Observó que todo iba bien, sin que se visualizarán obstáculo, hasta que la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP) aceptó una propuesta de uno de voceros de un aspirante en el sentido de excluir a más de 500,000 miembros del padrón electoral, a pesar de que viola el Reglamento, los Estatutos del PLD y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.



Agregó que, además de eso, otro de los voceros del mismo aspirante, a quien no identificó, reiteraba en diferentes programas de radio y televisión la suspensión de la consulta, “una descabellada propuesta que finalmente fue aceptada”.



García citó, también, el hecho de que se ocultó durante diez días la información de que la Junta Central Electoral (JCE) había negado el préstamo de los equipos informáticos, indispensables para la celebración de la consulta interna.



Expresó que de manera inexplicable la CONAP, una estructura temporal administrativa y no contenciosa, no consultó a los aspirantes presidenciales para la toma de decisiones relevantes.



Ramo de olivo

El estratega político extendió, sin embargo, un ramo de olivo a los integrantes de la CONAP, al considerar que también dedicaron muchas horas, días, semanas y meses para la realización de la consulta.



Cada uno de sus integrantes siguen teniendo, como siempre, agregó, mi respeto, principalmente su coordinadora, la compañera Cristina Lizardo, a quien admiro por su dedicación, vocación partidaria y por ser una mujer ejemplo de entrega a nuestro Partido de la Liberación Dominicana.