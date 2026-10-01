Ministro Freund propone creación de fondo regional para desarrollar soluciones tecnológicas conjuntas

El ministro de Administración Pública adelantó que en los próximos días se depositará ante el Congreso Nacional un proyecto de Ley sobre Administración Digital que establecerá el marco que regirá lo relacionado con el proceso de transformación digital.

Santo Domingo, RD. – El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, propuso la creación de un Fondo Regional de Tecnología Soberana para América Latina y el Caribe como mecanismo de cooperación entre los países de la región para desarrollar, implementar y sostener soluciones tecnológicas de interés público.

Al hablar en el marco del acto de apertura de la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital y la XX Reunión de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC), Freund indicó que el fondo permitiría a las naciones de la región avanzar hacia una mayor cooperación en materia de tecnología, mediante el desarrollo compartido de bienes públicos digitales y soluciones de código abierto.

“Este fondo nos permitiría financiar en conjunto tres etapas críticas que hoy nos asfixian individualmente: BUILD (construir bienes públicos digitales de código abierto a nivel regional), ADOPT (asistir técnica y financieramente a los países para implementarlos) y, el más olvidado pero crucial, SUSTAIN (financiar el mantenimiento constante, las actualizaciones de seguridad y las comunidades de desarrolladores a largo plazo)”, explicó el funcionario.

El titular del Ministerio de Administración Pública señaló que el concepto de “soberanía” tecnológica no implica aislamiento, sino la capacidad de los Estados de tomar decisiones sobre las tecnologías que utilizan, auditar el código que opera en sus infraestructuras críticas y evitar dependencias irreversibles de un único proveedor.

En su discurso, Freund planteó que la propuesta busca promover una visión regional en la que los países de América Latina y el Caribe puedan unir capacidades, conocimientos e inversiones para desarrollar soluciones tecnológicas que, por sus características y costos, tendrían mayores posibilidades de ser construidas de manera conjunta que de forma aislada.

“Construyamos juntos, como una sola América Latina y el Caribe, aquello que no tiene ningún sentido construir aislados”, planteó el ministro al cerrar su propuesta ante representantes gubernamentales de la región.

Al hablar con los medios de comunicación previo al inicio del acto, Freund señaló que el Ministerio de Administración Pública someterá en los próximos días un proyecto de Ley sobre Administración Digital ante el Congreso Nacional, el cual establecerá el marco general que regirá lo concerniente a los protocolos de interoperabilidad, digitalización de servicios y gobernanza digital.

“Es un elemento que nos va a poner a nosotros en otro nivel en la región”, expresó el ministro, quien agregó que de la misma manera fortalecerá todo el marco legal que rige todo lo relacionado al Gobierno Digital.

Compartir buenas prácticas

El ministro resaltó que a la estrategia que ha orientado el proceso de transformación digital de República Dominicana (digitalizar, integrar y anticipar), la región debe incorporarle una cuarta acción: Compartir.

“Compartir no solo buenas prácticas y anécdotas en congresos. Compartir estándares. Compartir código fuente. Compartir arquitecturas. Y, cuando tenga sentido, compartir inversión”, afirmó.

Acto inaugural de la Red Gealc

El acto inaugural de la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital y la XX Reunión de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el ministro Sigmund Freund y el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).

El evento, que se desarrolla en los salones del JW Marriott, busca crear un espacio para que las delegaciones de diferentes países establezcan acciones conjuntas y fomenten la cooperación horizontal, además de discutir los rumbos y tendencias del gobierno electrónico. Las reuniones están pautadas para culminar este viernes dos de octubre.

Estas reuniones fueron precedidas por el Foro Regional de Infraestructura Pública Digital, organizado por el Ministerio de Administración Pública los días 29 y 30 de septiembre, con la participación de representantes de 22 países.