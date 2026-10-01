Director ejecutivo del CONAPE afirma que miles de envejecientes disfrutan de más y mejores servicios

El director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) llamó a la población en general a tomar conciencia sobre los avances que requieren las sociedades en materia de cuidados a los adultos mayores debido al acelerado proceso de envejecimiento que se verifica en todo el mundo.

Al pronunciar un discurso durante la misa de acción, con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad y Día Nacional de la Persona Envejeciente, el doctor Demetrio Vicente manifestó que, “en este primer año de gestión, hemos tenido un gran avance en el tema de los cuidados ya que es una de las situaciones más demandantes de la población adulta mayor.

Dijo que el objetivo de este gobierno es establecer una política pública de bienestar social integral en beneficio de los adultos mayores para lo cual nos hemos propuesto crear una Red de Cuidadores que permita ofrecer ese servicio al mayor porcentaje de solicitudes de cuidados que realice la población dominicana.

Vicente Ureña precisó que el presidente Luis Abinader ha mostrado un gran compromiso con los adultos mayores apoyándonos y facilitando recursos para ofrecer más y mejores servicios entre los que destacamos las Comunidades de Cuidados, que permitirán entornos saludables para todos los envejecientes del país.

“De Hecho, ya está en marcha el plan piloto de las comunicades de cuidado, en los municipios de Azua y Santo Domingo Este e igualmente se ha avanzado con la política de cuidado, para garantizar mejores y personalizados servicios al adulto mayor, tal y como lo consigna la ley 352-98 de Protección al Envejeciente” indicó.

Así mismo, el funcionario destacó que los avances significativos en la gestión económica han permitido que, miles de envejecientes disfruten de muchos más servicios y asistencias mediante el ingreso a los programas sociales del gobierno, ya que, el presidente Luis Abinader ha depositado confianza en nosotros para dirigir esta institución que tanta importancia tiene en la asistencia pública.

Otro logro importante en esta gestión es el alcance y aumento de las jornadas sociales, muy especialmente las que se realizan en diferente municipios del interior del país ya que nos permiten llevar a todo el territorio nacional los servicios que se ofrecen diariamente en la sede central y en los hogares de día del CONAPE.

El doctor Vicente Ureña, acudió a la Catedral Primada de América, acompañado de decenas de adultos mayores, varios de sus colaboradores, funcionarios públicos y privados e invitados especiales, para participar de la misa de acción de gracias oficiada en honor a los envejecientes en su día, durante la cual destacó que cientos de miles de adultos mayores han sido beneficiados con pensiones solidarias durante la presente gestión gubernamental.

Tanto las pensiones como los distintos programas sociales permiten a los adultos mayores una mejoría sustancial en su calidad de vida ya que les proporcionan: acogida, educación, cultura, recreación, salud, asistencia legal y el Programa Familia de Cariño que les garantiza atenciones y cuidados en su núcleo familiar”.

“Este es el mejor lugar para agradecer al Todopoderoso, permitirnos servir desde el CONAPE con dedicación, compromiso y decisión. Hemos cumplido los objetivos programados y hemos reivindicado la dignidad de los envejecientes”, acotó El director ejecutivo del CONAPE.

Luego de la misa, el ejecutivo del CONAPE se trasladó al altar de la patria, a depositar una ofrenda floral “en acción de gracias, por el deber cumplido con los adultos mayores, alegando que su compromiso para adecentar la calidad de vida de los adultos mayores seguirá siendo el norte de su mandato

Durante la ofrenda, el mandatario pronunció un breve discurso destacando las honras de los Padres de la Patria, y reconociendo los aportes de la población adulta mayor a la nación dominicana.

El ejecutivo del CONAPE agradeció la labor desplegada por Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, de quienes dijo, fueron inspiradores de los ideales que nos mueven a través de la materialización de su sueño de instaurar una República Dominicana libre, soberana, justa y equitativa para todos.