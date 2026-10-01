SCJ juramenta a 120 jueces: 50 ascienden, 54 suben de jerarquía y 16 son trasladados

De los 120 magistrados incluidos en el proceso, 50 fueron ascendidos, 54 recibieron aumentos de jerarquía y 16 corresponden a traslados o movimientos previamente autorizados

Bartolo García

Santo Domingo.– El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), encabezado por su presidente, Henry Molina, juramentó a 120 jueces y juezas incluidos en distintos movimientos de la Carrera Judicial, durante un acto en el que fueron resaltados su trayectoria profesional, formación y compromiso ético.

Del total, 104 magistrados corresponden a decisiones de ascenso o aumento de jerarquía: 50 fueron ascendidos a una categoría superior y 54 recibieron aumentos de jerarquía. A estos se suman otros 16 jueces y juezas vinculados a traslados o movimientos solicitados y previamente autorizados por el Consejo del Poder Judicial, completando así los 120 integrantes involucrados en el proceso.

Molina resaltó la independencia y valentía de los magistrados al decidir procesos sometidos a una intensa atención pública, y recordó que la autoridad judicial tiene incidencia directa sobre la libertad, el patrimonio y las relaciones de las personas que acuden a los tribunales.

El presidente de la SCJ sostuvo que la independencia se demuestra al escuchar a las partes, valorar las pruebas y motivar las decisiones conforme a la Constitución y las leyes, incluso cuando el resultado pueda generar críticas o resultar impopular. También subrayó que la igualdad ante la ley debe aplicarse tanto a figuras de notoriedad pública como a ciudadanos anónimos.

Durante su intervención, Molina hizo un balance de las transformaciones impulsadas desde 2019, entre ellas los esfuerzos para reducir la mora judicial, la reorganización de los despachos, la digitalización de procesos y la formación continua a través de la Escuela Nacional de la Judicatura.

En materia de carrera y bienestar judicial, señaló que 607 jueces y juezas con evaluaciones de excelencia durante tres años consecutivos fueron beneficiados con movilidad salarial progresiva, a lo que se suman mejoras en el fondo de retiro, pensiones y seguridad social, así como la implementación del Código de Comportamiento Ético.

Molina también destacó avances tecnológicos como la firma digital y el Plan Justicia del Futuro 2034. Como ejemplo, indicó que la automatización de la prescripción de multas de tránsito redujo el tiempo de gestión de 21 a tres días, y reiteró la necesidad de avanzar hacia una Ley Orgánica que articule de manera integral la organización y gobernanza del Poder Judicial.