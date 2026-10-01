Abinader inaugura complejo educativo y deportivo de RD$924 millones impulsado por Pedro Martínez

La obra beneficiará a más de 1,700 estudiantes e integra escuela básica, politécnico, formación técnica e instalaciones deportivas en Manoguayabo

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader y el miembro del Salón de la Fama Pedro Martínez inauguraron este jueves el Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, con capacidad para impactar gratuitamente a más de 1,700 estudiantes desde el nivel preprimario hasta el bachillerato.

La infraestructura, iniciada en 2021, fue construida por la Dirección de Infraestructura Escolar junto con la Fundación Pedro Martínez, con una inversión superior a RD$924 millones, según informó el viceministro de Educación, Oscar Amargós. El espacio reúne formación académica, capacitación técnico-profesional y áreas destinadas al deporte.

Durante el acto, Pedro Martínez recordó que durante años buscó respaldo para materializar la iniciativa y aseguró que Abinader fue el gobernante que la apoyó desde el inicio. “Este es el legado que yo le quería dejar a mi país”, expresó el exlanzador, quien destacó las oportunidades que se abrirán para niños y jóvenes de su comunidad.

Abinader calificó el complejo como “un modelo a seguir” y destacó a Martínez como referente para la juventud dominicana. El mandatario sostuvo que experiencias similares pueden ser replicadas por otros líderes para generar oportunidades educativas y deportivas en distintas comunidades.

Entre sus instalaciones figura la Escuela Básica Paulino Jaime Abreu, de 27 aulas, con cancha deportiva, plaza cívica, comedor, biblioteca y áreas administrativas. También incluye el Politécnico José “Cheche” Abreu Vargas, equipado con comedor, biblioteca, laboratorios de informática y espacios para enseñanza técnica.

La oferta formativa contempla áreas como Enfermería y Gastronomía, Medio Ambiente y Riesgos Laborales, Animación Físico-Deportiva y Socorrismo, Acondicionamiento Físico y Entrenamiento Deportivo. El recinto se completa con estadio de béisbol, pista de atletismo, dos canchas techadas, gimnasio y un destacamento policial.

Carolina Cruz de Martínez señaló que la iniciativa busca contribuir al desarrollo integral de la niñez y la juventud, además de prevenir la deserción escolar y patrones de delincuencia. También está contemplada la creación del Museo Deportivo Pedro Martínez, destinado a preservar y proyectar el legado del exlanzador dominicano.