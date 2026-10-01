Tuto Tavárez

El 10 de este mes de octubre, el 10 del calendario, será la segunda parada del Grand Thomas Celebrity Classic.

*

Este prestigioso torneo de golf, comenzó en 2006, es decir que está cumpliendo 20 años.

*

Que no es verdad, como escribió Alfredo Le Pera y cantó Carlos Gardel, que 20 años no es nada, son 20, dos décadas.

*

El evento del 20 Aniversario tendrá tres destinos y la misma calidad, como lo describe el creador y comunicador Haime Thomas.

*

El primero se jugó el 26 de septiembre en PGA Ocean ‘s 4, de Playa Nueva La Romana, en el Este del país.

*

La segunda parada será el sábado 10 de octubre en el Playa Dorada Golf, de Puerto Plata.

*

El cierre será por todo lo alto, en lo que se podría definir la sede anfitriona, el Campo Las Aromas, de Santiago de los caballeros, el 27 de octubre.

*

“Nosotros hacemos historia”, expresa Haime Thomas al calificar los 20 años del torneo de golf.

*

Durante esto 20 años, el Grand Thomas ha dejado un gran legado, reuniendo a líderes del país en este evento.

*

“Este es un legado que nos une, en un deporte que está en contacto directo con la naturaleza”, asegura Haime Thomas.

*

El Grand Thomas Celebrity Classic, el torneo que ningún golfista se quiere perder, es auspiciado por Quality Life Foundation y tiene la organización de Public Marketing.

*

Para defender los colores de Santiago se espera la participación de destacados golfistas serie 31.

*

Entre ellos figuran, José Miguel Minier, José Clase, Apolinar Núñez, Carlucho y José Oscar Gutiérrez, Manuel Estrella y los vástagos, Paolo Modolo, entre otros.

*

Se hace un gran esfuerzo para que Leo Sánchez participe, pero después de los topes internacionales, está renuente a empuñar los palos de golf en torneos locales.

*

SQUEEZE PLAY: A propósito de la canción Volver, que dice, que veinte años no es nada, está la escribió Alfredo Le Pera y le puso másica y cantó Carlos Gardel en 1934 en Nueva York, un año después en junio de 1935, ambos murieron en un accidente aéreo en Medellín…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Un saludo para el doctor Castillo Santana, en el Centro Médico Cibao…Me dijo que siempre lee la columna….El doctor Castillo Santana fue pionero en transmisiones de Grandes Ligas, ya que tenía una cadena…Al lado del Club Recreativo de los Periodistas de Santiago, hay unos terrenos…Se está pidiendo que el gobierno los adquiera para hacer un estadio donde se pueda jugar softbol y béisbol infantil…El hombre clave para eso es el ministro de deportes Kelvin Cruz, el que no falla y si se lo pide al presidente lo consigue…Me recuerda “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el que parte y reparte se queda con la mejor parte…Por hoy, out 27.