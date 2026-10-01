Aderlin Rodríguez y Jorge Bonifacio se integran a los entrenamientos de las Águilas Cibaeñas

SANTIAGO.- Los cañoneros Aderlin Rodríguez y Jorge Bonifacio se presentaron este jueves a los entrenamientos de las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, con miras a ponerse en forma para la temporada 2026-2027, que comienza el próximo 16 de octubre.

Además de los veteranos y probados jugadores, se integraron los prospectos Wilkin Ramos y Kelvin Hidalgo, este último con capacidad para defender el campocorto y la tercera base.

Aderlin ha sido uno de los principales bateadores de poder de las Águilas en las últimas dos temporadas, conectando ocho y siete cuadrangulares, respectivamente, para un total de 15 estacazos.

El llamado “Aderking” suma 82 imparables con el uniforme aguilucho, producto de 40 hits en la temporada 2024-2025 y 42 en la 2025-2026.

En esas dos campañas, Rodríguez ha remolcado 57 carreras, con 28 en la 2024-2025 y 29 en la 2025-2026. Entre sus batazos se incluyen 11 dobles y dos triples.

En la campaña 2024-2025, Aderlin Rodríguez fue seleccionado como Jugador Más Valioso (MVP) de la LIDOM.

Este año 2026, Rodríguez inició su participación internacional con los KIA Tigers en la Organización Coreana de Béisbol (KBO) y posteriormente regresó a la Liga Mexicana de Béisbol, donde vio acción con los Toros de Tijuana y los Bravos de León.

BONIFACIO

Al campamento de los aguiluchos también se presentó el jardinero Jorge Bonifacio, quien viene de tener una extraordinaria temporada en la Atlantic League con los Long Island Ducks.

Bonifacio hizo sonar su bate al ritmo de 112 hits en 414 turnos, incluyendo 30 cuadrangulares, cuatro triples y 28 dobles, además de remolcar 108 carreras.

El jardinero también demostró que conserva la velocidad y la inteligencia para estafar almohadillas, al conseguir 12 bases robadas en 14 intentos.

Asimismo, comenzó a entrenar con las Águilas el lanzador derecho Wilkin Ramos, quien pertenece a la organización de los Gigantes de San Francisco.

De igual manera, se presentó Kelvin Hidalgo, jugador del cuadro que puede desempeñarse en el campocorto y la tercera base. Hidalgo pertenece a la organización de Colorado y fue seleccionado por las Águilas el año pasado en el Sorteo de Novatos.