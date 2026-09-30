Daniel Vázquez se reporta a las Águilas con disposición de aportar desde el primer día

Santiago.- Con entusiasmo, compromiso y el firme deseo de aportar desde el primer día, el prospecto dominicano Daniel Vázquez se reportó a los entrenamientos de las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, listo para asumir el reto de accionar en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Tras agotar sus compromisos en Arizona y tras un acelerado viaje al país, el campocortista de 22 años no lo pensó dos veces para incorporarse de inmediato al conjunto cibaeño, reduciendo al mínimo su tiempo de descanso luego de su llegada el pasado domingo.

“Yo quería acoplarme lo más rápido posible. El equipo ya tenía una semana practicando y quise venir de una vez. Cero excusas, ya estamos listos y me siento bien”, afirmó el bateador derecho.

Orgullo de jugar en casa

Para Vázquez, vestir el uniforme de las Águilas representa una experiencia especial, no solo por el prestigio de la franquicia, sino por la oportunidad de ser visto en acción por sus seres queridos.

“Por primera vez voy a estar practicando y jugando en mi tierra. Mis familiares están más emocionados que yo”, comentó entre risas el torpedero nativo de Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Disposición total y cultura de ganar

El jugador dejó claro que su mentalidad está enfocada en aportar donde el mánager lo requiera:

“Para lo que necesite el equipo, estoy aquí al 100%. Lo que uno quiere es la oportunidad para demostrar el talento y dar lo mejor”.

Respecto a la exigencia del béisbol invernal, destacó el valor instructivo de la liga para los peloteros jóvenes:

“Aquí uno aprende mucho porque la mentalidad es ganar, ganar y ganar. Cualquier joven quiere adquirir esa experiencia para llevársela luego a Estados Unidos”.

Gran desempeño en Las Menores

Este verano, Vázquez participó en Doble-A con Northwest Arkansas Naturals, sucursal de los Reales de Kansas City. En 451 turnos al bate conectó 111 imparables, incluidos 25 dobles y 4 cuadrangulares, empujó 56 carreras y se estafó 18 bases, registrando una línea ofensiva de .246/.315/.328.

Finalmente, el prometedor infielder envió un mensaje a la fanaticada aguilucha, invitándolos a respaldar al equipo desde las graderías: “Que vengan a apoyarnos todos los días. La fanaticada es la que da el ánimo y uno sale al terreno a darlo todo por ellos, para que se gocen la pelota”.