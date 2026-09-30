Niños de República Dominicana arrasan en Puerto Rico con 14 medallas en taekwondo

Atletas del Ramona Rosario Taekwondo Center conquistaron preseas de oro, plata y bronce en el Family Taekwon-Do ITF Challenge, celebrado en Naranjito

Bartolo García

Una delegación infantil de República Dominicana obtuvo 14 medallas en el Family Taekwon-Do ITF Challenge, celebrado el domingo 27 de septiembre en el municipio de Naranjito, Puerto Rico, con la participación de competidores de diferentes escuelas.

El evento fue organizado por Gabriel Candelaria y contó con el aval de la Federación Internacional de Taekwon-Do ITF Las Américas. De acuerdo con los datos suministrados, la competencia reunió a más de 300 participantes de Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana.

La representación dominicana estuvo encabezada por el gran máster Sócrates Puello, junto a los maestros Calletano Rodríguez, Pubel Puello, Ramona Rosario y Luis de los Santos, quienes acompañaron a los jóvenes atletas durante la jornada.

Entre los resultados destacados, Raychel Guillén, de cinco años, conquistó dos medallas de oro, mientras Sara Catalleya de Jesús, de ocho años, también consiguió dos preseas doradas. Alexander de Oleo, de 11 años, sumó dos medallas de oro y una de bronce.

En las categorías de mayor edad, Leiker Encarnación, de 14 años, obtuvo una medalla de oro y una de plata, mientras Nashla Rosario, también de 14 años, alcanzó una plata y un bronce.

Por su parte, Yeisel Batista, de 15 años, consiguió una medalla de plata y dos de bronce, completando los resultados informados de la representación dominicana en el certamen celebrado en suelo puertorriqueño.

La actividad contó además con la presencia de figuras vinculadas al taekwondo como Master Daniel Pérez, de Australia; Spiridon Cariotis y Kenny Dawghrty, en una jornada que reunió a competidores de varios países y dejó una destacada actuación para los niños dominicanos.