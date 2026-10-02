Carolina Mejía transforma sectores del DN con nuevos parques, bulevares y 439 luminarias LED

La alcaldesa supervisó trabajos en Pedro Livio Cedeño, Villas Claudia, Villa Consuelo y Los Jardines, donde también fueron instaladas 439 luminarias LED en 59 calles

Bartolo García

Santo Domingo.– La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, supervisó esta semana varias obras de construcción, remozamiento y recuperación de espacios públicos que ejecuta el cabildo en diferentes sectores de la capital, acompañada por técnicos y colaboradores municipales.

Entre las intervenciones visitadas figuran la segunda etapa del Bulevar Pedro Livio Cedeño, el parque Villas Claudia —también conocido como De Las Rolas—, el parque Braulio Álvarez y varias áreas verdes de Los Jardines. Durante los recorridos, el personal técnico explicó a Mejía los avances y características de cada obra.

En Villas Claudia, la ejecutiva municipal recorrió junto a representantes comunitarios los trabajos que se desarrollan en el parque del sector, mientras que en el Bulevar Pedro Livio Cedeño avanzan mejoras estructurales y paisajísticas dirigidas a fortalecer las condiciones para los peatones y beneficiar a residentes de Villas Agrícolas y el ensanche Luperón.

En Los Jardines, la Alcaldía trabaja en el embellecimiento de cinco áreas verdes y en la construcción de aceras y contenes. A estas intervenciones se suma la instalación reciente de 439 luminarias LED, destinadas a mejorar la iluminación de 59 calles del sector.

Los trabajos también abarcan el parque Braulio Álvarez, en Villa Consuelo, donde se ejecuta un remozamiento solicitado por residentes de la comunidad para mejorar las condiciones del espacio público.

Además, el cabildo informó sobre el inicio de la construcción del parque Reyes Católicos, ubicado en la avenida Paseo de los Reyes Católicos, incorporándolo al conjunto de intervenciones que desarrolla actualmente la administración municipal.

Con estos trabajos, la Alcaldía del Distrito Nacional mantiene una agenda centrada en parques, áreas verdes, aceras, contenes, iluminación y recuperación de espacios públicos, mientras Mejía continúa realizando recorridos de seguimiento para verificar directamente el avance de las obras.