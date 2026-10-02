Almacenes Unidos abre en Luperón su cuarta sucursal con más de 52,000 metros cuadrados

La nueva tienda en Santo Domingo integra ferretería, supermercado, construcción, electrodomésticos y artículos para el hogar, como parte de la expansión de una empresa fundada en 1964

Bartolo García

Santo Domingo.– Almacenes Unidos inauguró su cuarta sucursal en República Dominicana, ubicada en la avenida Luperón, ampliando su presencia comercial con un establecimiento que reúne en un mismo complejo áreas de ferretería, supermercado, construcción, electrodomésticos y artículos para el hogar.

Jesús García Fernández, Laura Pérez, Clara García y Omar García – Godoy

Clara García, Isabel Fernández de García, Rosalía García y María Dolores Fernández

La apertura se realizó el jueves 1 de octubre durante un acto que congregó a suplidores, empresarios, representantes de los sectores industrial y económico, invitados y ejecutivos de medios de comunicación. Marianne Cruz tuvo a su cargo la conducción de la ceremonia, que incluyó la bendición de las instalaciones a cargo del padre Santiago Rodríguez.

Rovin Rodríguez, Florencio Gracia, Manuel Estrella y Mario García

José Luis García, Luis Del Rio y Luis Martin

El arquitecto Mario García, representante de Constructora OTALSA, contratista general, explicó que las instalaciones cuentan con 8,500 metros cuadrados de ferretería, 3,500 de supermercado, 18,900 de almacenes, 2,300 de oficinas administrativas y 19,600 de estacionamientos. En conjunto, estas áreas suman más de 52,000 metros cuadrados.

José Enrique Núñez y Celso García

Ilan Dabara y David Lougedo

La edificación fue concebida bajo un diseño moderno que busca combinar funcionalidad y comodidad. Durante la presentación se reconoció el trabajo del equipo de arquitectos e ingenieros, encabezado en la conceptualización de los espacios por Clara García, así como la participación del ingeniero Luis José Brugal, de Constructora OTALSA, en el componente estructural.

Jesús y Fernando Cano

Juan Ramos, Eduardo Pahino y Wadi Cano

Florencio García, presidente ejecutivo de Almacenes Unidos, calificó la apertura como un hito en el crecimiento de la empresa familiar y sostuvo que la nueva tienda fue diseñada para ofrecer una experiencia de compra más cómoda y cercana, con opciones dirigidas tanto a familias como a empresas de la zona.

Ernesto Martínez, Jenniffer Troncoso y José Páez

Unidos Luperón ofrecerá una selección de productos de ferretería, materiales para construcción, supermercado, electrodomésticos y artículos para el hogar, incluyendo marcas nacionales e internacionales. La empresa plantea el establecimiento como un espacio de compra integral dentro de su proceso de expansión.

José Alfredo Corripio y Florencio García Valle

Almacenes Unidos inició sus operaciones en 1964 con la venta al por mayor de artículos ferreteros. En el año 2000 abrió Unidos Kennedy y evolucionó hacia el formato de tienda por departamentos; posteriormente incorporó el supermercado con Unidos Sarasota y amplió su presencia fuera de Santo Domingo con la sucursal de Punta Cana.

Martin Piniella, Sergio Blanco, Miguel José Barceló y Francisco De La Cruz

Oscar Patxot, Florencio García, Ángela Almanzar y Mario García

Con la apertura de Luperón, la cadena alcanza cuatro establecimientos en República Dominicana, tres ubicados en Santo Domingo y uno en Punta Cana. La nueva sede se incorpora así a una trayectoria empresarial de más de seis décadas en el mercado dominicano.

Como parte de la inauguración y del inicio de la temporada navideña, Almacenes Unidos anunció descuentos y promociones especiales en sus tiendas. El acto concluyó con el corte de cinta, acompañado por miembros de las familias Fernández y García, seguido de un recorrido por las nuevas instalaciones.