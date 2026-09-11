HUB 2026 supera los US$233 millones en intenciones de negocios y amplía alcance internacional

La séptima edición reunió a 155 compradores de 26 mercados y 285 empresas exportadoras dominicanas, en un contexto en que las exportaciones nacionales alcanzaron un récord de US$7,897.8 millones durante el primer semestre de 2026

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La séptima edición de HUB Cámara Santo Domingo cerró con intenciones de negocios superiores a US$233.4 millones, tras reunir durante dos jornadas a empresas dominicanas con compradores internacionales interesados en productos y servicios nacionales. Del monto total proyectado, US$41.7 millones corresponden al sector servicios, incorporado en esta edición como parte de la ampliación de la plataforma multisectorial.

El encuentro reunió a 155 compradores internacionales procedentes de 26 mercados y 285 empresas exportadoras de 27 provincias, que participaron en unas 1,500 reuniones comerciales. La demanda identificada alcanzó 799 productos pertenecientes a 13 industrias, entre ellas metales y manufacturas, agricultura y productos frescos, manufactura industrial, construcción, bebidas, alimentos procesados, farmacéutica, dispositivos médicos y servicios.

Los resultados se producen en un año de expansión de las ventas dominicanas hacia el exterior. Datos oficiales de ProDominicana indican que las exportaciones de mercancías alcanzaron US$7,897.8 millones durante el primer semestre de 2026, el mayor valor registrado para ese período y un incremento interanual de 14.8 %. La institución reporta además que la oferta nacional llega a más de 150 destinos y comprende más de 2,600 productos de exportación.

El viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Daniel Peña, sostuvo que los resultados de HUB reflejan la capacidad de las empresas dominicanas para ampliar su presencia en mercados internacionales cuando existe articulación entre el sector público y privado. La plataforma busca precisamente facilitar contactos directos entre exportadores y compradores que posteriormente puedan convertirse en contratos comerciales.

La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont, destacó la diversidad de las delegaciones participantes y consideró que la respuesta internacional fortalece el posicionamiento de HUB como punto de encuentro empresarial en la región. La Cámara confirmó que la séptima edición se celebró los días 9 y 10 de septiembre, combinando rondas de negocios, exhibiciones y espacios dirigidos a conectar la oferta empresarial con nuevas oportunidades comerciales.

Por su parte, el director ejecutivo interino de ProDominicana, Vladimir Pimentel, destacó que las intenciones de negocios evidencian el interés existente por la oferta dominicana. El resultado también adquiere relevancia frente al desempeño reciente del sector: las exportaciones nacionales cerraron 2025 en un récord de US$15,930.6 millones, un 14.4 % más que el año anterior, según las estadísticas publicadas por ProDominicana.

La edición incluyó además una Exposición Comercial con más de 50 empresas, mientras ProDominicana presentó un pabellón integrado por 19 mipymes con potencial exportador. La apertura estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader y contó con la participación de Paula Bellizia, vicepresidenta para América Latina de Amazon Web Services (AWS), como conferencista magistral. Con US$233.4 millones en intenciones comerciales, HUB 2026 cerró con una amplia cartera de potenciales negocios cuyo siguiente desafío será convertir las negociaciones iniciadas durante las rondas en operaciones efectivas de exportación.