Copa Corrie 2026 define sus primeros clasificados para el duelo entre Capital e Interior

Trece golfistas ya tienen asegurado un lugar en la competencia que volverá a disputarse en Punta Espada, donde el equipo del Interior defenderá la corona conquistada en 2025

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La Copa Corrie 2026 comenzó oficialmente el proceso de conformación de sus equipos con el anuncio de los primeros 13 jugadores clasificados para representar a la Capital y al Interior. El tradicional enfrentamiento del golf dominicano volverá a reunir a profesionales y aficionados en Punta Espada Golf Club, Cap Cana, escenario que ha acogido las últimas ediciones de la competencia. Fedogolf confirmó la primera relación de jugadores el 10 de septiembre.

El conjunto del Interior inicia con seis jugadores preseleccionados: Fabio Balbuena, Robert Birtel, Rodrigo Huerta, Rhadames Peña, Marco Polanco y Julio Santos. Varios de ellos llegan con experiencia reciente en la competición y formaron parte del equipo que conquistó la edición de 2025, cuando el Interior se impuso a la Capital 13.5 puntos por 10.5.

La Capital, en cambio, comienza con siete clasificados: Edgar Alma, Juan Cayro Delgado, Bienvenido Guerrero, Lino Guerrero, Willy Pumarol Jr., Sebastián Ramos y Enrique Valverde Jr. El equipo dispone excepcionalmente de un jugador adicional debido a un empate registrado en la categoría profesional de los Campeonatos Nacionales, circunstancia que elevó de seis a siete la cantidad de clasificados por esa vía.

La definición de las plantillas continuará mediante un sistema de selecciones. El Interior escogerá tres jugadores del pool y la Capital seleccionará dos, mientras cada capitán contará además con tres free picks, que podrán utilizarse independientemente de que los golfistas elegidos formen parte o no del listado. Los criterios de clasificación toman en consideración competencias y rankings como el Tour Canita, los Campeonatos Nacionales, el Mid-Amateur, el ranking profesional Rolex y el WAGR.

Entre los nombres disponibles para completar la Capital aparecen Juan José Guerra, Pedro Peña, Edward Moya, Waldo Aguasvivas, Santino Doglioli, Marcos Córdoba, John Paul Garrido, Peter Garrido y Rachel Kuehn Corrie, entre otros. Por el Interior figuran Diego Gudiño, Hiram Silfa, Raúl Cendoya, Óscar Sánchez, David James, Efrén García, Marcel Olivares y Juan Carlos Perelló, lo que deja abierta una competencia por los puestos restantes.

La edición de este año tendrá como antecedente inmediato el triunfo conseguido por el Interior en 2025, cuando Fabio Balbuena aseguró la victoria definitiva con un par en el hoyo 18 frente a Edgar Alma. En aquella edición, Rhadamés Peña, Óscar Sánchez y David James ganaron sus tres partidas, mientras Santino Doglioli consiguió igual desempeño para la Capital. El torneo se disputó durante tres días bajo las modalidades Fourball, Foursome e Individual.

La Copa Corrie retomó fuerza en el calendario nacional después de una pausa de 10 años, con su regreso en 2024. En aquella edición, la número 17, la Capital conquistó su décimo campeonato al vencer al Interior 14.5-9.5 en Punta Espada. Un año después, el Interior respondió con su victoria 13.5-10.5, resultado que añade un componente de revancha al enfrentamiento previsto para 2026.