Abinader apuesta por capacitar a un millón de dominicanos en inteligencia artificial con “RD Inteligente”

El programa gratuito será ejecutado por el ITLA y forma parte de una estrategia más amplia con la que República Dominicana busca desarrollar talento y posicionarse como centro regional de tecnología e inteligencia artificial

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El presidente Luis Abinader lanzó el Programa Nacional de Alfabetización en Inteligencia Artificial “RD Inteligente”, una iniciativa que tiene como meta capacitar gratuitamente a un millón de dominicanos en el uso de herramientas de inteligencia artificial. El proyecto estará encabezado por el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y estará dirigido a estudiantes, trabajadores, profesionales, emprendedores, docentes, servidores públicos y ciudadanos interesados en incorporar estas tecnologías a sus actividades cotidianas.

En Vivo | Rueda de Prensa – Lanzamiento del Plan de Alfabetización en Inteligencia Artificial “RD Inteligente”. https://t.co/gxjK1E5B4d — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) September 10, 2026

La iniciativa se incorpora a una política tecnológica que República Dominicana comenzó a estructurar formalmente en octubre de 2023, cuando lanzó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), creada mediante el Decreto 498-23. Con esa hoja de ruta, el país se convirtió en el primero de Centroamérica en disponer de una estrategia nacional dedicada específicamente a la IA, con pilares orientados al gobierno inteligente, el desarrollo de talento, la infraestructura tecnológica y la innovación.

Abinader explicó que el propósito de “RD Inteligente” no consiste en formar masivamente programadores, sino en enseñar a la población a utilizar la inteligencia artificial para mejorar las actividades que ya realiza. “No queremos convertir a un millón de dominicanos en programadores. Queremos que un millón de dominicanos sean mejores en aquello que ya saben hacer”, afirmó, al destacar las posibilidades de estas herramientas para docentes, profesionales, emprendedores y trabajadores.

El programa se apoyará en la capacidad académica del ITLA, institución que también asumió en junio de 2026 el liderazgo académico del Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial de la República Dominicana (CEIA-RD). Este centro tendrá su sede en el Parque Cibernético de Santo Domingo y está concebido para impulsar formación especializada, investigación aplicada y soluciones de IA mediante la colaboración entre el Estado, la academia, empresas tecnológicas y emprendedores.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sostuvo que la iniciativa responde a una realidad en la que la inteligencia artificial ya está modificando las formas de trabajar, estudiar, emprender y solucionar problemas. El funcionario destacó que el país ha buscado acompañar la formación de talento con alianzas internacionales. Entre ellas figura el acuerdo firmado en octubre de 2025 entre el Gobierno dominicano y NVIDIA, orientado al desarrollo de capacidades nacionales, soberanía tecnológica y aplicaciones de IA en sectores como salud, educación, transporte, seguridad pública, finanzas y turismo.

La apuesta también busca mejorar la posición del país dentro del ecosistema regional de inteligencia artificial. En el primer año de ejecución de la ENIA, la OGTIC informó que República Dominicana avanzó siete posiciones en el Government AI Readiness Index 2023 y alcanzó el primer lugar del Caribe y el sexto de Latinoamérica en el Global Index on Responsible AI, indicador relacionado con los avances de los países en la implementación responsable de esta tecnología.

El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, explicó que “RD Inteligente” será desarrollado en distintas etapas para llegar a públicos con necesidades diferentes. Entre los beneficiarios previstos figuran estudiantes de secundaria y universitarios, jóvenes en búsqueda de empleo, emprendedores, servidores públicos, profesionales, docentes, mipymes, miembros de organismos de seguridad y defensa, padres, madres y ciudadanía en general, ampliando el alcance de la formación más allá del sector estrictamente tecnológico.

Con la meta de alcanzar un millón de personas, “RD Inteligente” se convierte en uno de los componentes de formación masiva de la estrategia tecnológica dominicana. El Gobierno plantea que la alfabetización en IA, junto con la ENIA, el CEIA-RD y las alianzas internacionales, contribuya a desarrollar capital humano y atraer actividades de mayor valor agregado, con la aspiración de convertir a República Dominicana en un hub tecnológico de inteligencia artificial para América Latina y el Caribe.