DGII descarta otra prórroga para facturación electrónica y advierte consecuencias tras el 15 de noviembre

Pedro Urrutia asegura que el plazo para pequeños, micro y contribuyentes no clasificados será definitivo, mientras más de 84,000 contribuyentes ya están autorizados como emisores electrónicos

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia, advirtió que no habrá una nueva prórroga para que los pequeños, micro y contribuyentes no clasificados completen su incorporación a la facturación electrónica. El funcionario fijó el 15 de noviembre de 2026 como fecha límite y señaló que quienes incumplan estarán sujetos a las consecuencias establecidas en la legislación tributaria.

La fecha corresponde a una prórroga administrativa general de seis meses concedida por la DGII al último grupo de contribuyentes obligados a incorporarse al sistema. Originalmente, la Ley 32-23 establecía como límite el 15 de mayo de 2026, pero el Aviso 06-26 extendió el período hasta noviembre sin necesidad de que los contribuyentes solicitaran individualmente la ampliación.

Urrutia indicó que existen alrededor de 87,000 contribuyentes incorporados de un universo superior a los 200,000, por lo que la administración tributaria mantiene el desafío de sumar a una cantidad importante de empresas y personas antes del vencimiento. “Nosotros entendemos que la gente va a acudir y que antes del 15 de noviembre tenemos que haber incorporado a la mayoría”, manifestó.

El proceso ha registrado una aceleración durante 2026. De acuerdo con las cifras ofrecidas por el funcionario, los contribuyentes autorizados como emisores electrónicos pasaron de 23,686 en enero a 84,003 en septiembre, reflejando una incorporación de más de 60,000 emisores en aproximadamente ocho meses. Urrutia insistió en que la facturación electrónica ya constituye una realidad dentro del sistema tributario dominicano.

Datos oficiales de la DGII muestran también la dimensión alcanzada por la transformación. Al 17 de agosto, la institución había recibido más de 2,000 millones de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) y reportaba más de 80,000 contribuyentes autorizados como emisores. Además, el 72 % de todos los comprobantes fiscales recibidos durante el primer semestre de 2026 había sido generado electrónicamente.

La implementación responde a la Ley 32-23 de Facturación Electrónica, promulgada el 16 de mayo de 2023, que estableció un calendario gradual: 12 meses para los Grandes Contribuyentes Nacionales, 24 meses para los Grandes Locales y Medianos y 36 meses para pequeños, micro y no clasificados. La DGII también dispone de 190 proveedores autorizados de servicios de facturación electrónica para facilitar la adaptación tecnológica de los contribuyentes.

Urrutia enfatizó que el período adicional que concluye el 15 de noviembre no volverá a extenderse. La propia DGII establece que, vencida esta prórroga, quienes no hayan completado el proceso de certificación como emisores electrónicos podrán incurrir en infracciones contempladas por la Ley 32-23 y quedar sujetos a las sanciones correspondientes. Mientras tanto, el presidente de la UNE, Julio García, afirmó que los afiliados de esa entidad ya completaron su registro y se encuentran emitiendo comprobantes electrónicos.