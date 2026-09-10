EDANCO 2026 reunirá compañías y artistas de la Danza Dontemporánea de América, Europa y el Caribe

Santo Domingo.– EDANCO 2026 reunirá compañías y artistas de la Danza Contemporánea de América, Europa y el Caribe. El festival se celebrará del 22 de septiembre al 4 de octubre con una interesante programación que reunirá propuestas de Canadá, Costa Rica, México, Estados Unidos, España, Francia, Rumanía y República Dominicana.

Santo Domingo, septiembre 2026.– El Festival Internacional de Danza Contemporánea (EDANCO) regresa con una nueva edición que se llevará a cabo del 22 de septiembre al 4 de octubre, consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro, intercambio y proyección de la danza contemporánea en la República Dominicana.

Patricia Ortega, bailarina, coreógrafa, gestora cultural y directora de EDANCO agradeció la asistencia a la rueda de prensa e informó que el acto inaugural del festival será el martes 22 de septiembre, a las 7:00 p.m. en la Quinta Dominica, en la Ciudad Colonial, en una presentación que contará con la participación de Canadá, la Exposición de fotografías de Mika Pasco y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de República Dominicana, dando inicio a una programación concebida para acercar al público a diferentes lenguajes, estéticas y formas de creación dentro de la danza contemporánea.

Afirmó que durante dos semanas, el público podrá disfrutar de una programación que reunirá a artistas y compañías nacionales e internacionales provenientes de Canadá, México, Costa Rica, Estados Unidos, España, Francia y Rumanía, junto a destacadas propuestas de la danza dominicana.

El viernes 25 de septiembre, el Centro Cultural Narciso González acogerá una función de Danza Dominicana dirigida especialmente a estudiantes a las 10:30 am, como parte del componente de formación y acercamiento de nuevos públicos que promueve el festival. Ese mismo día, el público podrá disfrutar de “Dirty Dancing”, de Rumanía, en el mismo escenario, a las 7:00 p.m.

La programación internacional continuará el sábado 26 de septiembre, a las 7:00 p.m. con la presentación de Danza Universitaria de Costa Rica, en el Centro Cultural Narciso González, ubicado en la calle Américo Lugo esquina Marcos Adón, Villa Juana.

El domingo 27 de septiembre será la puesta en escena de “Dramaturgias en concierto” a las 3:00 p.m., en el Centro Cultural Banreservas.

La agenda seguirá el lunes 28 septiembre con el espectáculo “La vida no es sueño”, de Marianela Boan danza en Casa de Teatro, a las 8:30 p.m.

EDANCO retomará sus presentaciones el martes 29 de septiembre, a las 8:30 p.m. con la participación de Leo Lerus, de Guadeloupe, Francia, en la Sala Manuel Rueda.

El miércoles 30 de septiembre, la Sala Manuel Rueda será escenario de una propuesta que reunirá a España y República Dominicana, fortaleciendo el intercambio artístico entre ambos países a las 8:30 p.m.

El jueves 1 de octubre, a las 8:30 p.m. llegará a la Sala Manuel Rueda Gaspard&Dancers, de Estados Unidos, como parte de la diversidad de propuestas internacionales que caracterizan esta edición de EDANCO.

El viernes 2 de octubre, la programación continuará con ENDANZA, en la Sala Manuel Rueda, a las 7:00 p.m. y ese mismo día se presenta Malvin Montero con su espectáculo “Arro con mango”, en La Gruta, Anacaona Teatro, a las 7:00 p.m., en la Ciudad Colonial. En esta función no se permitirá niños.

El sábado 3 de octubre se celebrará una Gala Benéfica, con la participación de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de República Dominicana y Karol Marenco, de Costa Rica, en una jornada que combinará la celebración artística con un propósito solidario. La función será a las 8:30 p.m.

El festival concluirá el domingo 4 de octubre con Danza Joven, que tendrá dos funciones, a las 6:30 p. m. y 8:30 p. m., en la Sala Manuel Rueda.

Con la compra de las entradas en los lugares de las funciones, y online por Tix.do., a RD$300 p/p, el público aportará a la fundación EDANCO. El costo es RD$300 p/p. La gala benéfica del sábado 3 de octubre es RD$500.00 p/p.

EDANCO en las universidades

Las universidades UAPEC y UNIBE también serán escenarios de EDANCO con actividades el miércoles 23 de septiembre, a las 6:00 p.m., en (UNAPEC), y el viernes 25 de septiembre, a las 3:00 p.m., en UNIBE.

La agenda también incluye talleres formativos en la Escuela Nacional de Danza ENDANZA, Centro Cultural de España, Quinta Dominica y en el Centro Cultural Banreservas, en la Ciudad Colonial. Artistas como Esthel Vogrig de México, y Valerie Sabbah de Canadá son parte de los talleres formativos.