Coraasan ha intervenido más de 50 vías de Santiago colocando tapas y levantamiento de registros de aguas residuales

Santiago, RD.- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), ha intervenido más de 50 vías entre avenidas y calles en toda la provincia, con el operativo de colocación de tapas y levantamiento de registros de aguas residuales.

El director general de Coraasan, ingeniero Andrés Cueto, dijo que se han colocado más de 500 tapas de dos tipos de materiales: hierro con resina con bisagra integrada y/o tornillo de seguridad con llave especial para evitar la sustracción y fibra de vidrio de 20 y 21 pulgadas con tornillo; las primeras en las principales arterias de mayor circulación de la ciudad y las segundas colocadas en los sectores con menos flujo vehicular.

Cueto indicó que entre las avenidas que han sido intervenidas, se encuentran: Juan Pablo Duarte, Estrella Sadhalá, 27 de Febrero, Antonio Guzmán, Hispanoamericana, José Núñez de Cáceres en Bella Vista, Olímpica en La Barranquita y Francisco Augusto Lora en La Otra Banda.

En tanto que, en el distrito municipal de Santiago Oeste, se han intervenido las avenidas Tamboril, Máximo Castro, San Fernando y los sectores, La Gloria, San Lorenzo y Don Jaime.

El operativo se está llevando a cabo en la actualidad en la avenida Yaput Dumit, carretera Arroyo Hondo, carretera Las Flores, Valle Verde y Los Jazmines.

La colocación de las tapas que inició en la avenida Juan Pablo Duarte conlleva una inversión de aproximadamente 60 millones de pesos.

La iniciativa incluye el levantamiento de registros de aguas residuales en la rasante de la vía lo que permitirá la fluidez del tránsito y la preservación de la vida de los conductores, así como el buen estado de sus vehículos.

Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía a ser parte vigilante para evitar la sustracción de las tapas, que a su vez la falta de ellas causa obstrucciones en las aguas residuales.

Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía a ser parte vigilante para evitar la sustracción de las tapas, que a su vez la falta de ellas causa que residuos sólidos ingresen a las redes y obstruyan los colectores de aguas residuales.