Estados Unidos ofrece programas de financiamiento sin requerir estados financieros ni garantías colaterales a empresas dominicanas

El asesor del EXIM Bank Luis Castillo, vino al país como invitado especial de la Sección Comercial de la Embajada de los Estados Unidos, quien explicó que las empresas dominicanas pueden acceder a alternativas de financiamiento para adquirir bienes, servicios y materias primas, con opciones a corto, mediano y largo plazo.

Santo Domingo. – Las empresas dominicanas pueden acceder a alternativas de programas de financiamiento respaldadas por el Export-Import Bank of the United States (EXIM) sin necesidad de viajar a Estados Unidos, facilitando así el proceso de orientación y vinculación para operaciones comerciales respaldadas por la entidad norteamericana.

Castillo precisó que el Export-Import Bank of the United States (EXIM) es la agencia oficial de crédito a la exportación de los Estados Unidos y que su función es asesorar a los empresarios dominicanos para que puedan aprovechar esta oportunidad de financiamientos.

La exposición tuvo lugar durante un seminario realizado en Santo Domingo y Santiago, en el que Luis Castillo participó como invitado especial de la sección Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en el país.

Durante su intervención, el especialista indicó que las empresas dominicanas pueden optar por financiamientos a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de la naturaleza de la operación, el monto solicitado y los requerimientos de cada caso.

El asesor también señaló que, dentro de las evaluaciones de identificación de alto riesgo para hacer negocios, República Dominicana aparece sin restricciones, lo que abre una ventana favorable para las empresas locales interesadas en este tipo de financiamiento.

De igual forma, explicó que estos recursos están dirigidos a respaldar la compra de materias primas, bienes y servicios vinculados a la operación de la empresa solicitante, y que como requisito general los productos a financiar deben ser fabricados en los Estados Unidos.

Para más información sobre estas alternativas de financiamiento, los interesados pueden comunicarse con Víctor Díaz al +1 (829) 284-5545.