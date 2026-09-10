Copa Corrie anuncia los primeros clasificados para la edición 2026

SANTO DOMINGO.– La Copa Corrie anunció los primeros jugadores que integrarán los equipos de Capital e Interior para la edición 2026 de este tradicional enfrentamiento del golf dominicano, que volverá a reunir a destacados profesionales y amateurs en representación del Distrito Nacional versus el resto del país.

Para esta edición, que se celebrará en Punta Espada, Cap Cana Ciudad Destino, el equipo del Interior ya cuenta con seis jugadores preseleccionados: Fabio Balbuena, Robert Birtel, Rodrigo Huerta, Rhadames Peña, Marco Polanco y Julio Santos.

Mientras que el equipo de la Capital tiene siete jugadores preseleccionados: Edgar Alma, Juan Cayro Delgado, Bienvenido Guerrero, Lino Guerrero, Willy Pumarol Jr., Sebastián Ramos y Enrique Valverde Jr.

La Capital cuenta excepcionalmente con un jugador adicional, debido a un empate registrado en la categoría de profesionales de los Campeonatos Nacionales, lo que elevó de seis a siete el número de jugadores que comienzan clasificados por esta vía.

A partir de esta primera lista, los capitanes de ambos equipos completarán sus respectivas selecciones mediante el sistema de picks. El equipo del Interior tendrá a su cargo la selección de tres jugadores del pool, mientras que el equipo Capital seleccionará dos. Ambos capitanes dispondrán además de tres selecciones libres (free picks) cada uno, independientemente de si los jugadores elegidos forman parte o no del pool.

El sistema de clasificación contempla diferentes categorías y competencias del calendario nacional, incluyendo resultados del Tour Canita, Campeonatos Nacionales, Mid-Amateur, ranking profesional Rolex y WAGR, entre otros criterios establecidos para conformar los equipos.

De acuerdo con el listado oficial del pool, entre los jugadores que pudieran ganar un lugar para representar a la Capital figuran nombres como Juan José Guerra, Pedro Peña, Edward Moya, Waldo Aguasvivas, Santino Doglioli, Marcos Córdoba, John Paul Garrido, Peter Garrido, Luciano Hernández, Francisco Suárez, Michael Cruz, Daniel Dalet, Rachel Kuehn Corrie, Bryan Hernández y María Fernanda Fernández.

Por el Interior, el pool incluye a Diego Gudiño, Hiram Silfa, Raúl Cendoya, Emenegildo Vásquez, Oscar Sánchez, David James, Ángel Santorus, Efrén García, Marcel Olivares, Gamal Dumit, Juan Carlos Perelló, Ángel Santorius, Eric Maradiaga, Justin Rodríguez y Bryan Hernández.

Con estas primeras clasificaciones comienza oficialmente el proceso de conformación de los equipos de la Copa Corrie 2026, enfrentará nuevamente a los mejores exponentes del golf dominicano. Los capitanes de ambos equipos serán anunciados la próxima semana, y una semana más tarde se informará sobre la selección completa de ambos equipos.