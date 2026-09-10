Primer microchip de la PUCMM impulsa apuesta de República Dominicana por los semiconductores

Luis Abinader respaldó la creación de un laboratorio compartido entre universidades, mientras el país amplía la formación especializada para insertarse en una de las industrias tecnológicas más estratégicas del mundo

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El presidente Luis Abinader respaldó la propuesta de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de crear un laboratorio de semiconductores de uso compartido entre universidades, tras conocer los resultados del primer microchip desarrollado por esa academia. La iniciativa representa un nuevo paso en los esfuerzos de República Dominicana por formar talento y generar capacidades locales para incorporarse a la cadena internacional de semiconductores.

El proyecto adquiere relevancia dentro de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS), impulsada por el Gobierno para diversificar la economía hacia actividades de mayor valor agregado. La apuesta ya comienza a reflejarse en la formación académica: en mayo de 2026, el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) anunció el primer tecnólogo en Semiconductores y Microelectrónica del país, dirigido a preparar personal para áreas como diseño, ensamblaje y pruebas de componentes electrónicos.

Durante el evento “STEM Transforma RD: Innovación para construir el futuro”, Abinader destacó que el desarrollo alcanzado por la PUCMM coincide con la política tecnológica del Gobierno y con la Meta 2036 de duplicar el tamaño de la economía dominicana. El mandatario sostuvo que el avance hacia industrias más sofisticadas puede contribuir a generar empleos especializados, mejorar los salarios, atraer inversiones e incrementar el componente tecnológico de la producción nacional.

El microchip es resultado de un proceso iniciado en agosto de 2025, cuando la PUCMM realizó un programa intensivo de diseño de circuitos integrados. Profesores y estudiantes trabajaron posteriormente durante varios meses hasta llevar el diseño a la etapa de tapeout, el punto en que un circuito validado es enviado a fabricación. Según la universidad, es la primera vez que una institución académica dominicana participa en un programa formal de este tipo bajo estándares utilizados por la industria internacional de semiconductores.

El dispositivo tiene dimensiones de 2.935 por 2.935 milímetros y utiliza tecnología GF180MCU de 180 nanómetros. Integra una unidad aritmético-lógica, registros y lógica de control, elementos fundamentales para procesar instrucciones y realizar operaciones. El proceso produjo 50 unidades del circuito, posteriormente sometidas a encapsulado y validación, mientras la PUCMM trabaja en una nueva versión con capacidad de procesamiento neuronal orientada a explorar aplicaciones de inteligencia artificial directamente desde el hardware.

La fabricación contó con la participación de GlobalFoundries, mientras Synopsys aportó herramientas y formación para el diseño y Keysight respaldó procesos de simulación, medición y pruebas. La PUCMM había informado previamente que el proyecto permitió llevar al aula procesos reales utilizados por la industria y desarrollar competencias especializadas entre estudiantes y profesores, creando una base de conocimiento que podría ser aprovechada por futuras inversiones tecnológicas.

El rector de la PUCMM, reverendo padre Secilio Espinal, sostuvo que el reto ahora consiste en convertir la base científica y tecnológica existente en capacidades más avanzadas para diseñar soluciones propias. Durante el encuentro también anunció nuevas acreditaciones ABET para Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica, que se suman a Ingeniería Industrial y de Sistemas, elevando a cuatro los programas de ingeniería de la universidad acreditados bajo estándares internacionales. El desarrollo del microchip y la propuesta del nuevo laboratorio colocan así a la formación universitaria como una pieza central de la estrategia con la que República Dominicana busca abrirse espacio en la industria global de semiconductores.