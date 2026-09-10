ADOVOHS reconoce a mujeres que han convertido el voluntariado en una vida de servicio

Once voluntarias fueron homenajeadas por sus aportes a hospitales, fundaciones e instituciones de salud durante un acto que también destacó los 17 años de labor de Angélica Benítez de Ginebra

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La Asociación Dominicana de Voluntariados Hospitalarios y de Salud (ADOVOHS) reconoció la trayectoria de un grupo de mujeres que durante años han dedicado tiempo y esfuerzos a brindar apoyo a pacientes y a diferentes instituciones sanitarias del país. El homenaje fue realizado durante un cóctel celebrado en el Salón Churchill del Hotel Intercontinental Real.

Mónica Arbaje, Raquel Arbaje de Abinader, Angélica Benítez de Ginebra y Nancy Handal

La actividad contó con la presencia de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, así como de Nancy Handal y miembros del Comité Gestor de Voluntariados de la República Dominicana, encabezado por José Miguel Bonetti Dubrei. El encuentro reunió además a familiares, colaboradores y representantes de las organizaciones en las que las homenajeadas desarrollan su labor social.

Marua Kury de Bonetti, Elsa Lama y Matilde de Cáceres

Braulio Brache y Elizabeth Ricart de Brache

Durante la ceremonia fueron distinguidas Gloria Mejía de Selman, Ingrid Paiewonsky de Feris, Mónika Despradel, María de Jesús Pérez Bernal, Laura Díaz, Julia Guerra de Oller, Mary Morros de Batlle, Reyna Thilman, Roxana Dargan Azar, María Teresa González de Pérez y Sofía Rojas Goico, por sus aportes al voluntariado vinculado al sector salud.

Laura Díaz, Marcela Díaz, Lucita de Díaz, y Gabriela Díaz

Verónica de Ginebra, Mario Ginebra, Chantal Ginebra, Guillermo Ginebra y Lía Ginebra

Como parte del reconocimiento, Bonetti Dubrei, junto a Nelly Carias y Angélica Benítez de Ginebra, entregó un botón destinado a distinguir la labor desarrollada por los voluntarios de salud. La iniciativa procura visibilizar el trabajo de quienes acompañan a pacientes y contribuyen con hospitales y organizaciones asistenciales mediante acciones solidarias.

María, Patricia y Sarah De Moya junto a María Jesús Pérez Bernal

Leonardo Pérez y Ricardo Feris Paiewonsky

Las voluntarias homenajeadas representan instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART), Nido para Ángeles, Fundación Dr. Juan Ml. Taveras, Voluntariado del Hospital de las Fuerzas Armadas, Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter, Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa, Liga Dominicana Contra el Cáncer, Patronato Pro-Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y Pastoral de la Salud.

María, Patricia y Sarah De Moya junto a María Jesús Pérez Bernal

Uno de los momentos especiales de la jornada se produjo cuando los miembros de ADOVOHS sorprendieron a su presidenta, Angélica Benítez de Ginebra, con un reconocimiento por sus 17 años de servicio al frente de la asociación. La distinción resaltó su permanencia y trabajo en favor del fortalecimiento del voluntariado hospitalario dominicano.

Miembros del Comité de ADOVOHS sorprendieron a la Sra. Angélica Benítez de Ginebra, reconociendo su labor de 17 años frente a esta asociación.

Al agradecer el respaldo recibido, Benítez de Ginebra destacó el valor humano de quienes dedican parte de sus vidas a asistir a personas en condiciones de vulnerabilidad. “Honrar es reconocer y agradecer la vida de quienes con su servicio dejan una huella imborrable de solidaridad y compromiso hacia quienes más lo necesitan”, expresó.

Angélica Benítez de Ginebra, Presidenta ADOVOHS juntos a las demás damas reconocidas Reyna Milagros Thilman Acosta, Sofía Rojas Goico y Julia María Guerra de Oller

La presidenta de ADOVOHS sostuvo además que las voluntarias reconocidas han hecho de la solidaridad una práctica permanente, al dedicar su tiempo, esfuerzo y sensibilidad al acompañamiento de pacientes y al apoyo de instituciones de salud. La organización destacó que este trabajo complementa las acciones asistenciales desarrolladas en hospitales, hogares de ancianos, albergues y fundaciones.

Xiomara Iglesias, Sonia Villanueva de Brouwer, y Ana Judith Alma de Pérez

Velkys Zouain de Castaños y Maritza Zeller de Bonetti

El encuentro también sirvió para respaldar la “Campaña de Sábanas 2026” de ADOVOHS, iniciativa vinculada a una labor que la organización desarrolla desde hace 53 años. A través de sus diferentes programas, la asociación continúa canalizando recursos, insumos y equipos médicos hacia hospitales, hogares de adultos mayores y albergues del país, manteniendo el voluntariado como eje de su trabajo social.