Águilas Cibaeñas eligen a Luis De La Cruz como su principal apuesta en el Draft 2026

El conjunto amarillo seleccionó 11 prospectos, encabezados por el jardinero de los Guardianes de Cleveland, y reforzó su profundidad con siete lanzadores y cuatro jugadores de posición

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – Las Águilas Cibaeñas seleccionaron al jardinero Luis De La Cruz como su primera escogencia en el Sorteo de Novatos Tano Martino 2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), celebrado este miércoles en el Centro de Convenciones Sambil. El conjunto cibaeño incorporó un total de 11 prospectos con miras a fortalecer su plantilla para las próximas temporadas.

De La Cruz, de 19 años y nativo de Pimentel, pertenece a la organización de los Guardianes de Cleveland, que lo firmó como agente libre internacional en enero de 2024 por un bono de US$430,000. El joven batea a ambas manos y sobresale por su versatilidad defensiva, con capacidad para desempeñarse en los jardines y también ocupar posiciones dentro del cuadro.

Luis Reyson De La Cruz

El prospecto ha experimentado un rápido desarrollo en las ligas menores de Cleveland. Tras destacarse en Clase A con promedio de .293, 10 cuadrangulares y 36 bases robadas en 80 partidos, fue promovido a Clase A Avanzada. Su capacidad para hacer contacto, controlar la zona de strike y generar impacto con su velocidad lo ha colocado entre los jóvenes de seguimiento dentro del sistema de los Guardianes.

Después de asegurar a De La Cruz, las Águilas concentraron buena parte de sus selecciones en fortalecer el cuerpo monticular. Siete de los 11 jugadores escogidos son lanzadores, comenzando con el derecho Luis Peña en la segunda ronda, seguido por Stharling Torres, Deivi Villafaña, Eliseo Mota, Wanner Rosario, Eduardo Meléndez y Fernando Vásquez.

Entre los brazos seleccionados sobresale Eduardo Meléndez, de los Cachorros de Chicago, quien registró en 2026 marca de 4-3, efectividad de 2.76 y 82 ponches en 71.2 entradas. También figura Eliseo Mota, quien terminó con récord de 3-2, efectividad de 4.34 y WHIP de 1.07, mientras Fernando Vásquez acumuló 65 ponches en 60 episodios como relevista.

La organización amarilla complementó su selección con jugadores de posición capaces de aportar velocidad y versatilidad. En la quinta ronda escogió a Dariel Ramón, de los Azulejos de Toronto, quien robó 23 bases en 26 intentos durante 91 encuentros. Posteriormente incorporó al infielder Romeli Espinoza, de los Phillies de Philadelphia, y al jardinero Henry Ramos, perteneciente a los Reales de Kansas City.

Ramos, de 21 años, registró promedio de .258, siete jonrones, 41 carreras impulsadas, 67 anotadas y 20 bases robadas en 99 encuentros de Clase A. Estas incorporaciones, junto con De La Cruz, ofrecen a las Águilas alternativas jóvenes con capacidad para cubrir distintas posiciones y aportar velocidad, una característica que marcó buena parte de la estrategia del conjunto durante el sorteo.

Con sus 11 selecciones en el Draft de Novatos 2026, las Águilas Cibaeñas reforzaron áreas claves de su reserva y apostaron especialmente por profundidad en el pitcheo y jugadores atléticos de posición. Luis De La Cruz encabeza la nueva camada aguilucha como una de las principales apuestas de futuro, mientras la franquicia continúa construyendo su núcleo de talento para competir en la LIDOM.