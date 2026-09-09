Los Pascual presentan “Finalmente el Primero”, una apuesta renovada por el merengue típico

Los hermanos santiagueros Reylin y Oniver Pascual reúnen 14 canciones inéditas en una producción que combina las vertientes tradicional, moderna y romántica del género

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D. – Los hermanos Reylin y Oniver Pascual, conocidos artísticamente como Los Pascual, regresan a República Dominicana para presentar Finalmente el Primero, su álbum debut, una producción integrada por 14 canciones inéditas con la que buscan consolidar su propuesta dentro del merengue típico y fortalecer su conexión con el público dominicano.

La producción, disponible mundialmente desde el 29 de agosto, representa una nueva etapa para el dúo, que desarrolla gran parte de su carrera en Estados Unidos. Nacidos en Santiago de los Caballeros e hijos del reconocido músico Agapito Pascual, Reylin se desempeña como acordeonista y Oniver como saxofonista, continuando así una tradición musical estrechamente vinculada a su familia y a la región del Cibao.

Los hermanos iniciaron formalmente su proyecto artístico en Miami en 2020 y desde entonces han lanzado alrededor de 15 temas inéditos como sencillos. Con Finalmente el Primero dan el salto hacia su primera producción discográfica completa, compuesta mayormente por canciones escritas por Reylin y concebida para mostrar distintas facetas de su identidad musical.

El álbum recorre las vertientes tradicional, moderna y romántica del merengue típico, combinando elementos característicos del género con recursos contemporáneos orientados a conectar con públicos jóvenes. “Este álbum representa muchos años de trabajo, aprendizaje y sueños. Es finalmente nuestro primer álbum y queremos que la gente conozca todas las facetas que podemos ofrecer como artistas”, expresaron Los Pascual.

Como carta de presentación fue seleccionado “Emoji”, tema que relata el coqueteo entre dos amigos que recurren a los símbolos digitales para expresar sentimientos e intenciones que no se atreven a comunicar directamente. La canción incorpora además el “Pascualiao”, un ritmo creado por los propios hermanos con el propósito de aportar un sello particular a su propuesta. Su videoclip fue grabado en Santiago de los Caballeros como homenaje a sus raíces.

Otro de los momentos destacados de la producción es “Soy Humano”, una colaboración que reúne a más de una docena de talentos relacionados con el merengue típico. En el tema participan figuras como Agapito Pascual, La India Canela, El Grupaso, La Barbie del Acordeón, El Norte y Fidelina Pascual, en una propuesta que procura conectar diferentes generaciones y expresiones del género.

Con Finalmente el Primero, Los Pascual buscan ampliar la presencia del merengue típico dentro y fuera de República Dominicana, sin perder el vínculo con Santiago y con la tradición musical de la que provienen. Reylin y Oniver apuestan a una combinación de juventud, raíces e innovación para llevar su música a nuevos escenarios y acercar uno de los géneros más representativos del Cibao a nuevas generaciones.