Katy Celestino logra elección para inmortalidad del Salón de la Fama Petromacorisano

SAN PEDRO DE MACORIS. -El Salón de la Fama del Deportista Petromacorisano albergará en su recinto sagrado a otro miembro de la selección nacional de baloncesto.

Rosa Celestino, mejor conocida como Katy, fue elegida para ser parte de la Clase Inmortal 2026 que será exaltada el domingo 13 de este mes, durante el ceremonial número 15 que celebrará el Salón de la Fama en el auditorio don Francisco Comarazamy, de la Alcaldía Municipal.

Su elección fue divulgada hoy por el arquitecto Reymundo Gantier, presidente del Comité Permanente del Salón de la Fama Petromacorisano, institución que resaltó los aportes de la basquetbolista a la República Dominicana.

La hija de José Antonio Celestino y María Magdalena Soriano, es la mayor de cuatro hermanos. Por el lado materno, proviene de una familia de deportistas. Es prima de la ex estrella de Grandes Ligas Alfonso Soriano y del también jugador de basket Federico Soriano

Katy está casada con Rogelio Nivar Alemán con quien ha procreado a Katherine Yasmin Nivar Celestino. Se une a otros deportistas escogidos previamente para la inmortalidad, como Radhamés González, Nelson Mallén, Cristian Rivera, Julio Rivera y Astin Jacobo.

Dio sus primeros pasos en el baloncesto a la edad de 12 años con el dirigente Pedro Julio Anglón, y desde ese mismo año comenzó a representar a su provincia en los torneos nacionales de categorías menores, en los que comenzó a mostrar su potencial.

En el año 1992, Luis Negrito Rosario la llevó al Club Mauricio Báez, por recomendación de la jugadora del equipo Dania Santos.

Durante su estadía en el Club Mauricio Báez, Celestino ayudó a la tradicional franquicia de Villa Juana a ganar ocho coronas, de las cuales cinco fueron de forma invicta y consecutivas.

En el Mauricio integró quinteto con grandes jugadoras de su provincia como las hermanas Santos (Dania y Bárbara) y Wanda Peguero, tres inmortales del Salón de la Fama de San Pedro.

Celestino integró la selección nacional por espacio de 17 años, ganando ocho medallas de diferentes colores, incluyendo algunas de oro.

Se retiró en el año 2010, y desde entonces dirige una liga de baloncesto que lleva su nombre.

También trabaja para el Ministerio de Deportes como monitora, y actualmente es vicepresidenta de la Asociación de Baloncesto de San Pedro De Macorís (ABASAPEMA).

Logros de Rosa -Katy- Celestino con la selección

1997-Centro Básquet -Tegucigalpa, Honduras- Medalla de Bronce

1997-Preolímpico Brazil

1998-Centrobasket -Cuba, Medalla de Plata

1999-Centro Básquet-La Habana-Cuba-Medalla de Plata

2001-Centro Básquet-XII-Santo Domingo República Dominicana -Medalla de Bronce

2001-Copa Clasificatoria -Islas Vírgenes -Medalla de Oro

2002-Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador, El Salvador, Medalla de Oro

2003-Centrobasket XIII-León México-Plata

2003-Juegos Deportivos Panamericanos Santo Domingo 2003-6to Lugar

2010- Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe -Mayagüez Puerto Rico, Medalla de Plata.