Fondos de inversión financian unos 280 proyectos vinculados a más de 57,500 empleos directos

Santo Domingo.- Los fondos de inversión en la República Dominicana han financiado alrededor de 280 proyectos en 15 actividades económicas a lo largo del país, vinculados a más de 57,500 empleos directos y cerca de 4,800 empleos indirectos.



Los datos fueron presentados por el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal, durante la Expo Mercado de Valores organizada por la SIMV y reflejan el impacto productivo acumulado de una industria que administra activos por RD$474,800 millones.



Estos datos ilustran lo que ocurre cuando el capital de los inversionistas, canalizado a través de un fondo, se pone a trabajar en la economía real. Estos recursos son gestionados por sociedades administradoras autorizadas y se destinan, conforme a la política de inversión de cada fondo, a proyectos y empresas que generan actividad económica.



Los más de 57,500 empleos directos identificados están vinculados a los proyectos financiados por estos vehículos de inversión, regulados y supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores.



El alcance sectorial de los proyectos financiados refleja la amplitud del modelo. Los fondos de inversión han canalizado capital al desarrollo de infraestructura eléctrica, zonas francas industriales, proyectos turísticos en distintas regiones del país y empresas de los sectores de servicios e industria. Esa diversificación es el resultado de una industria que responde a las oportunidades que genera el crecimiento de la economía dominicana en múltiples renglones.



“Los fondos de inversión son una de las vías más directas para convertir el ahorro privado en inversión productiva, empleo y desarrollo. El capital que un inversionista coloca en un fondo se canaliza hacia proyectos que generan actividad económica, empleos, impuestos y oportunidades en distintas comunidades del país. Los más de 57,500 empleos directos vinculados a proyectos financiados por estos instrumentos muestran de manera concreta ese vínculo entre inversión y desarrollo”, expresó Santiago Sicard, presidente ejecutivo de ADOSAFI.



La escala del impacto seguirá creciendo. La industria tiene hoy fondos aprobados por la SIMV que aún no han colocado todas sus cuotas de participación, representando un valor que suma un poco más de $400,000 millones. Su colocación permitirá seguir canalizando recursos hacia nuevos proyectos en sectores como educación, desarrollo inmobiliario e infraestructura, lo que ampliará el universo de empleos y actividades económicas vinculadas a la industria.