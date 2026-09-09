Falleció en NY el reconocido locutor dominicano Francis Méndez

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Falleció la noche de este martes en esta ciudad el reconocido locutor dominicano Francis Méndez, quien residió durante varias décadas en Estados Unidos.

Méndez, de 75 años, murió en el NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, ubicado en el Alto Manhattan, rodeado de su esposa Josefina y varios de sus hijos.

Desde hacía algún tiempo sufría quebrantos de salud y había sido hospitalizado en otras ocasiones. Nacido en Jarabacoa, dedicó más de cinco décadas a la radio y dejó una huella imborrable tanto en la República Dominicana como en Nueva York.

Su paso por Radio Guarachita, La Mega 97.9 FM y el inolvidable programa “Señor Bolero”, así como su labor como voz oficial de Univisión y Telemundo, lo convirtieron en un referente de la radiodifusión hispana.

También fue directivo de la entidad Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), que dirige el autor de esta crónica. Hoy, la comunicación dominicana pierde una voz irrepetible, pero su legado seguirá vivo en la memoria de quienes disfrutaron de su talento, profesionalismo y profundo amor por la radio.

Además de su extensa trayectoria en los medios de comunicación, Méndez fue un promotor de la cultura y de la comunidad dominicana en el exterior. Su voz, estilo y profesionalismo marcaron a varias generaciones de oyentes y comunicadores, convirtiéndose en un ejemplo de dedicación y pasión por la radiodifusión.

Quienes compartimos con él podemos destacar su calidad humana, disposición para orientar a los nuevos talentos y su compromiso permanente con el fortalecimiento de la comunicación hispana. ¡Paz a su alma!