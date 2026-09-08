El Ministro de Deportes Ing. Kelvin Cruz Respalda Olimpiada Mundial de Ajedrez 2026 a celebrarse en Uzbekistán

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), encabezado por el Ing. Kelvin Cruz, reafirmó su compromiso y respaldo institucional con la participación de la República Dominicana en la 46.ª Olimpiada Mundial de Ajedrez 2026, certamen que reunirá a más de 200 países en la histórica ciudad de Samarcanda, Uzbekistán, del 15 al 30 de septiembre, informo la jefa de la Delegación Omayra Aybar Portes.

El apoyo ministerial busca garantizar el óptimo desempeño de las delegaciones nacionales absoluta y femenina, cuyos integrantes ganaron su puesto tras coronarse en los pasados Campeonatos Nacionales Superiores de Ajedrez.

Delegación dominicana lista para el reto olímpico

La representación tricolor estará conformada por destacados atletas y técnicos que competirán en un exigente formato de sistema suizo a 11 rondas.

Selección Absoluta (Open): Josué Araújo Sánchez, Medallista de Oro de los recién finalizados juegos Centroamericanos y del Caribe. Juan Carlos Mesa David Camacho Víctor Méndez Christopher Guzmán

Selección Femenina: Patricia Castillo Mary Loly González Carla Mya Miguelina de la Rosa Franchesca Luzón

Cuerpo Arbitral: Árbitro Internacional Wilfredo Paulino , designado oficialmente dentro del cuerpo arbitral del evento mundial.



Reconocimiento a la preparación de alto rendimiento

Al valorar el respaldo gubernamental, el Maestro FIDE Braulio Ramírez, en representación de la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), destacó la visión del ministro Kelvin Cruz orientada a potenciar a los atletas de alto rendimiento.

Mientras que la Jefa de la Delegación Omayra Aybar Portes subrayó que la preparación técnica se intensificará durante las semanas previas a la justa transcontinental. El objetivo de la comitiva dominicana es elevar el nivel competitivo frente a los mejores ajedrecistas del mundo, consolidando el crecimiento estratégico y la proyección del deporte ciencia nacional en el escenario olímpico internacional.