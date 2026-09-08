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Deporte

Puerto Plata Golf Club expresa su más sincero agradecimiento tras el éxito de la 51ª Copa Rotativa de Golf

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Juan Antonio Morales

Puerto Plata, República Dominicana – El Puerto Plata Golf Club desea extender su más profundo agradecimiento a todos los que hicieron posible el éxito de la 51ª edición de la Copa Rotativa de Golf, celebrada los días 29 de agosto, 4 y 5 de septiembre de 2026 en las instalaciones del Playa Dorada Golf Course.

Este tradicional torneo, el segundo más antiguo del país, reunió a más de 150 golfistas nacionales e internacionales en un ambiente de sana competencia, camaradería y orgullo por el golf dominicano. La edición de este año estuvo dedicada especialmente al señor Fernando Ortega Brugal (Don Nano), en reconocimiento a su valiosa e inquebrantable contribución al desarrollo del golf y de nuestra institución a lo largo de los años.

El presidente del Puerto Plata Golf Club, Juan Antonio Morales, expresó; “Queremos agradecer de corazón a cada uno de los jugadores, socios, invitados, patrocinadores, colaboradores del Playa Dorada Golf Club, personal de apoyo, caddies, voluntarios y a toda la comunidad puertoplateña. Sin su compromiso y pasión, este evento no habría alcanzado el nivel de excelencia que vivimos. La Copa Rotativa sigue siendo un símbolo de unión y tradición en la zona norte, y este año nos sentimos orgullosos de haber honrado a Don Nano de la mejor manera posible: con un torneo de altura.”

Agradecemos especialmente: A todos los participantes por su excelente nivel de juego y deportividad.
A los patrocinadores y empresas que confiaron en nosotros y aportaron premios especiales.

Al director del campo, Américo Núñez, y a todo su equipo por mantener el recorrido en óptimas condiciones.
A las autoridades locales y a los medios de comunicación que dieron cobertura al evento.

A las familias y aficionados que nos acompañaron durante los tres días de competencia.

El Puerto Plata Golf Club reafirma su compromiso de seguir impulsando el golf en la provincia y en todo el país, promoviendo valores de respeto, disciplina y amistad a través del deporte.

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