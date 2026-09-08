Club 27 de Febrero mantiene invicto en voleibol U18 femenino Juegos San Vicente

El club 27 de Febrero derrotó 2-0 al club Hermanas Mirabal manteniendo su invicto en la disciplina del voleibol femenino de los exitosos juegos deportivos San Vicente presenciado a casa llena en el club Caonabo de esta ciudad.

El equipo negro y gris logró su tercer triunfo consecutivo manteniendo su invicto en el grupo A de la disciplina del voleibol.

Los parciales culminaron favoreciendo 25-12 y 25-14 al team 27 de Febrero con una buena actuación de la versátil Hermayoni Tavarez que anotó 10 puntos y realizó 3 bloqueos.

En otro resultado la Academia del colegio la Altagracia le ganó 25-16 y 25-12 al team Reyes Sport Academy logrando controlar su segundo juego consecutivo del evento destacándose a la ofensiva Briana Salazar con 6 puntos y 3 bloqueos.

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Asimismo el club Máximo Gómez derrotó 25-14 y 25-12 al colegio Continental con una buena labor ofensiva de Marbelin Santiago que anotó 9 puntos.

En la rama masculina la zona Manuel Emilio López derrotó 25-20 y 25-18 a la zona Jackeline Estévez sobresaliendo a la ofensiva Erickson Valdez con 8 puntos.

También la zona Sixto Paulino le ganó 2-1 a la zona Pedro Emilio Reyes culminando los parciales 25-15,22-25 y 15-9 respectivamente con un buen trabajo ofensivo de Kerickson Fernández que aportó en la causa ganadora 11 puntos y 3 bloqueos.

La disciplina del voleibol se ha constituido en la más exitosa donde las canchas ensanche Duarte, 27 de Febrero y Caonabo han sido abarrotadas por fanáticos que siguen sus equipos favoritos en el evento para menores de 18 años y el excelente trabajo en conjunto de la Asociación de Voleibol Provincial.