Ricardo de los Santos asumirá coordinación de campaña presidencial de Carolina Mejía

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, será el coordinador de la campaña política de Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional y una de las figuras del Partido Revolucionario Moderno (PRM) señaladas dentro de la carrera por la candidatura presidencial de esa organización.

La incorporación de De los Santos representa un movimiento de peso dentro de la estructura política que acompaña las aspiraciones de Mejía, debido a la experiencia partidaria, capacidad de articulación y relaciones que el legislador ha desarrollado tanto dentro del PRM como en distintos sectores sociales y empresariales del país.

De los Santos, senador por la provincia Sánchez Ramírez, ocupa actualmente la presidencia del Senado por tercer período consecutivo, posición desde la cual ha tenido un papel relevante en la conducción de la agenda legislativa y en la búsqueda de consensos entre las distintas fuerzas representadas en la Cámara Alta.

Su trayectoria también está estrechamente vinculada al sector transporte. El dirigente político y empresario ha presidido durante varios períodos la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), organización desde la cual alcanzó una importante proyección nacional antes de consolidar su carrera dentro del Congreso y las estructuras del PRM.

La llegada del presidente del Senado a la coordinación supone un fortalecimiento de la capacidad organizativa y territorial del proyecto de Carolina Mejía, especialmente en momentos en que comienzan a tomar forma los distintos liderazgos que buscarán posicionarse dentro del oficialismo con miras al proceso electoral de 2028.

Mejía, quien además ha ocupado importantes responsabilidades en la dirección nacional del PRM, deberá competir en un escenario interno en el que la organización oficialista ha planteado la necesidad de garantizar reglas claras, igualdad de condiciones y respeto entre los diferentes aspirantes presidenciales, en procura de preservar la unidad partidaria una vez sea escogida la candidatura.

Con Ricardo de los Santos al frente de su estructura de campaña, Carolina Mejía suma a uno de los dirigentes de mayor incidencia institucional dentro del PRM, una incorporación que podría ampliar su capacidad de articulación política y fortalecer su presencia territorial en la carrera interna que definirá quién representará al partido oficialista en las elecciones presidenciales de 2028.