Empleo formal sube a 45.9 % y mujeres y jóvenes lideran avances en República Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La tasa de formalidad laboral en República Dominicana alcanzó 45.9 % al cierre de 2025, frente al 41.9 % registrado en 2021, un avance que representa la incorporación de más de 200,000 trabajadores a empleos con acceso a seguridad social y cotización para pensiones, informó el viceministro de la Presidencia, Luis Madera.

Durante su participación junto al presidente Luis Abinader en LA Semanal, celebrada en el Palacio Nacional, Madera explicó que el avance se produce sobre una población de aproximadamente 5.2 millones de ocupados. El funcionario sostuvo que la evolución registrada en los últimos años ha permitido recuperar terreno frente a los niveles de informalidad observados durante la crisis provocada por la pandemia.

El comportamiento también mejoró en el sector privado, donde la formalidad pasó de 34.7 % en 2021 a 39.1 % en 2025. Madera atribuyó parte de ese crecimiento al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), cuyo empleo formal aumentó de 675,300 trabajadores en 2020 a 921,400 en la actualidad.

El funcionario indicó además que el número de empresas con entre uno y 50 empleados aumentó de 86,570 en 2019 a 107,571, lo que representa alrededor de 21,000 nuevas unidades empresariales en ese segmento. Para el Gobierno, este crecimiento del tejido productivo constituye uno de los factores que han contribuido a ampliar las oportunidades de empleos registrados formalmente.

Las mujeres figuran entre los grupos con mayores avances. La tasa de ocupación femenina alcanzó por primera vez el 51.1 % al cierre de 2025, frente al 47 % de 2019 y el 43.4 % de 2020. Asimismo, la formalidad entre las mujeres ocupadas se situó en 52.3 %, superando el promedio nacional de 45.9 %, lo que significa que más de la mitad de las aproximadamente 2.2 millones de trabajadoras cuentan con cobertura de seguridad social y cotizan para una pensión.

Entre los jóvenes también se registraron cambios importantes. El desempleo juvenil descendió de 15.7 % en 2019 a 12.4 % en 2025, mientras aumentó la proporción de quienes ingresan al mercado laboral mediante empleos formales. En el grupo de 15 a 19 años, la formalidad pasó de 18 % en 2021 a 27 % en 2025, y entre los jóvenes de 20 a 24 años aumentó de 46 % a 53 % durante el mismo período.

Pese a los resultados, Madera reconoció que los niveles actuales todavía están lejos de los objetivos que necesita alcanzar el mercado laboral dominicano. El viceministro aseguró que el Gobierno continuará promoviendo políticas para generar empleos de mayor calidad y ampliar la protección de los trabajadores, con la meta de llevar la formalidad laboral hasta el 50 % y continuar reduciendo las brechas que afectan a los sectores más vulnerables.