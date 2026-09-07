Abinader reúne a líderes religiosos y llama a una jornada nacional de oración por el país

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El presidente Luis Abinader encabezó este lunes una Jornada Nacional de Oración y Acción de Gracias por la República Dominicana, que reunió en el Palacio Nacional a representantes de distintas denominaciones religiosas y servidores públicos, con un llamado a elevar plegarias por la paz, la protección de las familias y el bienestar de la nación.

Acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, el mandatario sostuvo que la fe constituye una fuente de fortaleza para enfrentar las dificultades y renovar la esperanza. Durante el encuentro, celebrado en el Salón Las Cariátides, afirmó que la oración no debe apartar a las personas de la realidad, sino impulsarlas a enfrentarla y transformarla mediante el servicio, la solidaridad y el compromiso con los demás.

Abinader elevó sus oraciones por las familias dominicanas, los enfermos, quienes atraviesan momentos de angustia, los jóvenes y los adultos mayores, al tiempo que pidió protección frente a los desastres naturales y por una República Dominicana en paz. También solicitó sabiduría para quienes ejercen responsabilidades públicas, fortaleza ante las adversidades y sensibilidad para responder a las necesidades de la población.

El jefe de Estado exhortó a que la iniciativa trascienda el acto religioso y se traduzca en acciones concretas de ayuda, escucha, perdón y servicio. “Que ese amén sea también un comienzo”, manifestó Abinader, al llamar a los participantes a salir del encuentro con una mayor disposición para contribuir al bienestar colectivo y fortalecer la convivencia entre los dominicanos.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que la jornada procura vincular la fe con las acciones preventivas que desarrolla el Gobierno ante posibles situaciones de emergencia. Citó entre ellas el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, las campañas educativas del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y las evaluaciones de infraestructuras realizadas por organismos estatales para fortalecer la capacidad de respuesta del país.

Durante la ceremonia, el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, pidió a Dios protección y bendiciones para el pueblo dominicano, además de fortaleza para las familias, los enfermos y las personas que atraviesan situaciones difíciles. Asimismo, elevó plegarias por quienes tienen la responsabilidad de gobernar y solicitó paz, orientación y protección para toda la nación.

Por su parte, el pastor Julio Morales, superintendente nacional del Concilio de las Asambleas de Dios, calificó como un hecho histórico la convocatoria de líderes religiosos y representantes de distintos sectores al Palacio Nacional para orar por el país. Las jornadas también se desarrollaron simultáneamente en diferentes instituciones públicas, con la participación de servidores estatales, en una iniciativa que busca fortalecer la unidad, la esperanza, la solidaridad y los valores entre los dominicanos.