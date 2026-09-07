Premio Mujeres que Brillan en Days to Shine reconoce a once mujeres que dejan huella

Santo Domingo, República Dominicana. – En el marco de la octava edición de Days to Shine, se celebró la quinta entrega del Premio Mujeres que Brillan, un reconocimiento creado para visibilizar y celebrar a mujeres cuyas historias, logros y aportes están dejando huella desde sus respectivas áreas de trabajo.

Celebrada en el Hotel El Embajador y bajo la conducción de Pamela Sued, la ceremonia reunió a las galardonadas, invitados especiales y miembros de la comunidad de Days to Shine. Desde 2022, Mujeres que Brillan ha puesto el foco sobre mujeres que hacen la diferencia y que, a través de sus carreras, proyectos e iniciativas, abren nuevas posibilidades para otras.

La ceremonia contó con las palabras de Evelyn Betancourt, fundadora de Days to Shine, y de Gloria Reyes, ministra de la Mujer, además de la participación de los socios fundadores de la plataforma y de Emilio Estefan, productor musical y socio de Days to Shine.

Bajo el mensaje SHINE NOW, la edición 2026 conectó las historias de sus reconocidas con los pilares de acción, compromiso, inspiración y transformación, celebrando distintas maneras de construir una trayectoria y generar impacto desde el presente.

Las galardonadas

Erika de la Vega | Madrina de Mujeres que Brillan 2026

La comunicadora, actriz, productora, comediante y creadora del podcast En Defensa Propia, Erika de la Vega, fue nombrada madrina del Premio Mujeres que Brillan 2026. Su trayectoria, marcada por la reinvención y la capacidad de abrir nuevas conversaciones y posibilidades, conectó de manera especial con el espíritu de SHINE NOW y con el mensaje de transformación de esta edición.

Tania Báez | Reinvención

Después de más de 30 años de carrera en la televisión dominicana, Tania Báez decidió cambiar de rumbo a los 47 años y se convirtió en una de las pioneras del mercado de conferencias en República Dominicana. Posteriormente llevó sus programas de formación y mentoría a 24 países y volvió a reinventarse a los 60 años al escribir, producir y protagonizar Sin Pedir Permiso. El premio reconoció precisamente esa capacidad de evolucionar y construir nuevas etapas profesionales.

Chandra Capozzi | Deporte

Atleta de alto rendimiento y jugadora número uno del pádel femenino en República Dominicana, Chandra Capozzi fue reconocida por una trayectoria marcada por la disciplina y la constancia. Tras desarrollar una carrera en el tenis, encontró un nuevo camino en el pádel y se convirtió en la primera dominicana en ingresar al Top 10 del ranking femenino de la United States Padel Association. Actualmente combina la competencia con su labor como entrenadora.

Noribel Medina de Haché | Turismo

Noribel Medina de Haché recibió el reconocimiento en Turismo por su contribución al crecimiento y posicionamiento de Cap Cana como destino de referencia en la región. Su trayectoria incluye el liderazgo de estrategias de ventas y mercadeo, campañas internacionales y la creación de la comunidad Cap Cana Real Estate. También ha unido emprendimiento y conservación a través de iniciativas para el rescate de colmenas en el destino.

Luisa Feliz | Gastronomía

Con más de 30 años de experiencia, Luisa Feliz fue reconocida por su aporte a la promoción y puesta en valor de la gastronomía dominicana. En 2010 creó la primera revista especializada en gastronomía del país y, a lo largo de su trayectoria, ha desarrollado importantes eventos e iniciativas en defensa de los productos locales y la identidad gastronómica. Es además creadora de Mandiles de Esperanza, proyecto que utiliza la gastronomía como herramienta para ayudar a mujeres a transformar sus vidas.

Alba Vásquez | Next Gen

La categoría Next Gen reconoció a Alba Vásquez, primera astronauta análoga dominicana, fundadora de AstroQuisqueya y del Programa Espacial Análogo Atabey. Ganadora del NASA Space Apps Challenge en 2024, su trabajo busca acercar la ciencia, la tecnología y la exploración espacial a nuevas generaciones, convirtiendo sus propias aspiraciones en iniciativas que abren oportunidades para otros jóvenes.

Yizette Cifredo | Comunicación

Con más de dos décadas de trayectoria en medios de Puerto Rico y Estados Unidos, Yizette Cifredo fue reconocida por una carrera que entiende la comunicación como una herramienta para conectar, validar y dar valor a las historias de los demás. Actualmente forma parte de Noticentro al Amanecer y, desde su casa productora Brio 27, desarrolla proyectos de impacto social y humano.

Alondra Ángeles | Creatividad

Fotógrafa, mentora y conferencista con más de 15 años de experiencia, Alondra Ángeles recibió el premio en Creatividad por una obra que utiliza el retrato como herramienta de confianza e inspiración. Su lente ha retratado a cientos de mujeres, artistas, empresarios y marcas, y durante siete años ha formado parte de Days to Shine en Santo Domingo y Miami como fotógrafa oficial de campaña y conferencista.

Marielis Ramos | Emprendedora de Belleza

Marielis Ramos, fundadora y CEO de Hair Plus, fue reconocida por transformar una experiencia personal de adversidad en un emprendimiento de alcance internacional. Tras un accidente automovilístico en 2013, comenzó a desarrollar fórmulas capilares naturales durante su rehabilitación. Hoy, Hair Plus tiene presencia en 29 países, una comunidad cercana a los 900 mil usuarios y supera las 60 mil unidades vendidas mensualmente.

Mónica Varela | Moda

La artista y empresaria Mónica Varela recibió el reconocimiento en Moda por convertir la joyería en un lenguaje creativo profundamente conectado con la identidad dominicana. A través de su trabajo con piedras como el larimar y el ámbar, ha llevado elementos propios del país hacia nuevas expresiones de diseño y alta joyería, proyectando las raíces dominicanas a través de sus creaciones.

Diomares A. Musa Fiallo | Trayectoria Profesional

Con más de 30 años de carrera, Diomares A. Musa Fiallo fue reconocida por una trayectoria de liderazgo vinculada al crecimiento, la innovación y la transformación empresarial. Actualmente es vicepresidenta de Desarrollo de Mercado, Productos y Canales de Humano Seguros y ha recibido reconocimientos como Leading Woman 2025, de Ad Age y Ad Latina, y Best CMO 2026, de Forbes República Dominicana.

Cinco años reconociendo historias que dejan huella

La quinta edición de Mujeres que Brillan cerró reuniendo nuevamente sobre el escenario a sus galardonadas, celebrando no solo sus logros individuales, sino las distintas maneras en las que cada una ha utilizado su carrera, talento y experiencia para generar impacto.

El reconocimiento forma parte de la misión de Days to Shine de crear espacios que den visibilidad a historias capaces de inspirar a otras mujeres y, en esta edición, reforzó el mensaje que acompañó toda la experiencia 2026: el momento para brillar es ahora.