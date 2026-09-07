Onesvie llama al país a prepararse y participar en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto

Santo Domingo, RD.- Ante la amenaza permanente de terremotos que enfrenta la República Dominicana, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) llamó a toda la población a participar activamente este martes 8 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, una jornada que busca poner a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de protección y fortalecer la preparación ante una eventual emergencia sísmica.



El organismo resaltó que cada segunda cuenta durante un terremoto, por lo que practicar qué hacer, hacia dónde evacuar y dónde reunirse puede contribuir a reducir riesgos y salvar vidas. El simulacro, coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), permitirá evaluar los planes de emergencia y los procedimientos de evacuación en hogares, centros educativos, instituciones públicas y privadas, empresas y otros espacios de concentración de personas.



Onesvie exhortó a las familias y organizaciones a no asumir el ejercicio como un simple acto simbólico, sino como una oportunidad para descubrir posibles fallas antes de que ocurra una emergencia real. La institución consideró indispensable conocer las salidas de emergencia, identificar las zonas seguras y establecer previamente los puntos de encuentro.



“Es momento de poner a prueba tu plan familiar, laboral o escolar; practicar la ruta de evacuación, identificar el punto de encuentro y reconocer las zonas seguras del lugar donde te encuentres”, señaló Onesvie, al insistir en que la preparación debe formar parte de la vida cotidiana de la población.

La institución recordó que los terremotos no pueden predecirse, pero sus consecuencias pueden reducirse mediante la prevención, el conocimiento y la preparación. En ese sentido, el simulacro representa una herramienta fundamental para transformar las recomendaciones de seguridad en respuestas concretas y coordinadas frente a un evento sísmico.



Asimismo, Onesvie llamó a instituciones y responsables de edificaciones a aprovechar el ejercicio para identificar obstáculos en las rutas de evacuación, verificar los mecanismos de comunicación y comprobar que las personas conozcan las medidas que deben adoptar antes, durante y después de un terremoto.



Las personas, instituciones, empresas y organizaciones interesadas en incorporarse al Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto pueden obtener información e inscribirse a través de la página oficial del Centro de Operaciones de Emergencias, www.coe.gob.do. La jornada se desarrollará a las 10:00 de la mañana del martes 8 de septiembre, bajo la coordinación del COE.



Onesvie reiteró que la preparación no puede comenzar cuando ocurre el terremoto y llamó a convertir este ejercicio nacional en una acción colectiva de prevención y protección de vidas. El organismo sostuvo que una sociedad preparada responde mejor ante las emergencias y avanza hacia una República Dominicana más segura, resiliente y consciente de sus riesgos.