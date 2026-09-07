IDCP inicia construcción de nueva Unidad Dermatológica en La Romana

• El proyecto ampliará el acceso a servicios dermatológicos especializados para la población de la región Este del país.



• La obra, uno de los proyectos emblemáticos del 60 aniversario del Instituto, cuenta con el respaldo de importantes aliados de los sectores público y privado.



La Romana. – El Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz” (IDCP) dio inicio a la construcción de su nueva Unidad Dermatológica de La Romana, una moderna infraestructura concebida para ampliar el acceso a servicios dermatológicos especializados y responder a la creciente demanda de atención de la población de la región Este del país.



El inicio de la obra, marcado por el acto de primer picazo y colocación de la primera piedra, constituye uno de los proyectos de mayor trascendencia que asume el IDCP en el marco de la celebración de su 60 aniversario, y representa un nuevo paso en su proceso de expansión y fortalecimiento de la cobertura nacional.



La futura unidad será construida en terrenos donados por Central Romana Corporation, Ltd., contribución que hizo posible disponer de una base concreta para el desarrollo del proyecto y que representa un importante voto de confianza del sector empresarial de La Romana en la misión social del Instituto.



La Dra. Emma Guzmán de Cruz, presidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra, destacó que la nueva unidad trasciende la construcción de una infraestructura médica y representa una inversión de largo plazo en el bienestar de las comunidades.



“La Unidad Dermatológica de La Romana es una expresión concreta de nuestra misión social: llevar salud donde más se necesita. Desde el Patronato creemos que el compromiso con proyectos como este va mucho más allá de levantar una edificación; significa transformar vidas, fortalecer comunidades y construir un legado de solidaridad que perdure en el tiempo. Agradecemos profundamente a quienes ya han confiado en esta iniciativa e invitamos a otros sectores a caminar junto a nosotros para hacerla realidad.”



El proyecto ha recibido además un significativo respaldo de la Presidencia de la República, así como aportes de Banco Popular Dominicano, Grupo CCN y Laboratorios Dr. Collado, aliados que se han sumado al esfuerzo del IDCP para materializar una iniciativa de alto impacto sanitario y social.

El Dr. Víctor Pou Soares, director general del IDCP, señaló que la nueva unidad permitirá acercar la capacidad resolutiva y el modelo de atención especializada del Instituto a una región de creciente desarrollo y demanda de servicios.



“Llegar a La Romana con una infraestructura moderna significa acercar prevención, diagnóstico y tratamiento especializado a miles de personas de toda la región Este. Este proyecto refleja la evolución del IDCP durante sus 60 años: una institución que preserva su vocación social, pero que continúa creciendo, modernizándose y ampliando su capacidad para responder a las necesidades de salud de la población.”



La nueva Unidad Dermatológica IDCP La Romana contará con una edificación médica de aproximadamente 617 metros cuadrados, diseñada bajo criterios de funcionalidad, accesibilidad universal, privacidad y confort para pacientes y personal médico.



Su diseño contempla consultorios dermatológicos, áreas para cirugía menor, laboratorio y esterilización, farmacia, cabinas para tratamientos especializados y cosmiatría, además de espacios administrativos, áreas para el personal, servicios generales, estacionamientos y áreas exteriores.

La incorporación de esta infraestructura permitirá fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno de las enfermedades dermatológicas, reducir complicaciones asociadas a la atención tardía y ampliar el acceso de poblaciones vulnerables a servicios especializados. La unidad estará concebida, además, para integrarse a la red de servicios de salud y al Sistema Dominicano de Seguridad Social.



El diseño arquitectónico fue desarrollado por la arquitecta Cynthia Lantigua, con la consultoría técnica de PYA Constructora (Pablo Yarull & Asociados, SRL), responsable de aportar los planos detallados, memorias descriptivas y el presupuesto estimado base del proyecto.’



Esta misma firma tendrá a su cargo la ejecución física de la obra, tras ser seleccionada conforme a los procesos y formalidades institucionales establecidos por el IDCP, procurando transparencia y la mejor relación entre costo, calidad y plazo de ejecución.



El IDCP destacó que el inicio de la construcción representa un paso decisivo, pero también abre una nueva etapa de movilización de recursos para completar la edificación y el equipamiento de la unidad.

En ese sentido, el Instituto reiteró su invitación al empresariado, fundaciones, organizaciones y otros aliados a sumarse al proyecto mediante aportes que permitan completar una infraestructura concebida para servir durante décadas a La Romana y a toda la región Este.



El IDCP expresó su especial agradecimiento a Central Romana Corporation, Ltd., por la donación de los terrenos; a la Presidencia de la República, por el amplio respaldo brindado al proyecto; y a Banco Popular Dominicano, Grupo CCN y Laboratorios Dr. Collado, por sus aportes y confianza en esta iniciativa.



La construcción de la Unidad Dermatológica de La Romana se proyecta así como uno de los legados más importantes del 60 aniversario del IDCP, conectando seis décadas de servicio con una nueva etapa de crecimiento institucional y reafirmando el compromiso que ha guiado su trayectoria: 60 años cuidando la piel de los dominicanos.