Adompretur evalúa logros y presenta avances del Premio Epifanio Lantigua en su Asamblea General Ordinaria

Santo Domingo.-Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) celebró su Asamblea General Ordinaria con una amplia participación de sus miembros de Santo Domingo y de las distintas filiales, quienes conocieron las acciones logradas durante el primer año de gestión de la junta directiva 2025-2027.

La jornada se llevó a cabo en el Salón Multiusos del INFOTEP y estuvo encabezada por la presidenta de Adompretur, Sarah Hernández, quien agradeció la presencia de los miembros y destacó la importancia de su participación como un compromiso con apoyo y el fortalecimiento del gremio.

Luego de entonarse el Himno Nacional, Mayra De Peña realizó la invocación a Dios; y se hizo un minuto de silencio en memoria de David La hoz, miembro de Adompretur y de Ángela Mieses, hija de Miguelina Santos. Posteriormente, la secretaria general, Carmen Bretón, dio lectura a la agenda, que fue aprobada por la Asamblea.

El primer punto correspondió a la elección y juramentación del periodista Tony Arias Gil como director de Asuntos Institucionales, propuesta presentada por la junta directiva, la cual fue aprobada por unanimidad.

A continuación, Sarah Hernández presentó el informe correspondiente al primer año de trabajo de la directiva 2025-2027, destacando como principales ejes la integración de la membresía, la transformación digital, el ordenamiento institucional y el fortalecimiento de las filiales.

Al hacer un balance de este primer año de gestión, Hernández reiteró el compromiso de la junta directiva de continuar trabajando por una Adompretur más ética, transparente, democrática y sostenible, con énfasis en el fortalecimiento de las filiales, la capacitación de sus miembros y la modernización institucional.

Gestión administrativa y financiera

En el ámbito administrativo, Sarah Hernández resaltó la regularización de la documentación legal de Adompretur ante la Procuraduría General de la República, la organización del archivo institucional y la formalización de un acuerdo con el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) relacionado con el uso y mantenimiento de la oficina institucional ubicada en el segundo nivel.

El director de Finanzas, Ramón Chávez, junto al contador José R. Montero, presentó el informe económico que garantiza la operatividad administrativa y de los principales proyectos de la organización.

Los informes de gestión y financiero fueron sometidos a votación y aprobados a unanimidad por la Asamblea.

Avances del Premio Epifanio Lantigua

Uno de los temas centrales de la Asamblea fue la presentación de los avances de la XXII edición del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua, a cargo de Millizen Uribe, vicepresidenta de Adompretur y directora del PEL.

Uribe informó que la ceremonia está pautada para el miércoles 4 de noviembre, en el Hotel Catalonia Santo Domingo con el lema “Contadores de historias: historias que conectan”. Afirmó que para fortalecer la transparencia y garantizar mayor objetividad en el proceso de evaluación, en esta edición fueron actualizadas las bases y renovó el jurado.

En ese sentido, exhortó a los miembros de Adompretur, especialmente a los de las filiales, a presentar sus trabajos hasta el miércoles 30 de septiembre, fecha establecida para el cierre de la convocatoria.

Propuesta de nuevos Estatutos

Otro de los temas abordados fue la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de Adompretur. Osvaldo Soriano, pasado presidente de la institución y representante de la Comisión de Estatutos, presentó los avances del proceso, cuya propuesta contempla 67 artículos, adaptados a las nuevas realidades profesionales y jurídicas del país.

Soriano informó que el documento será presentado en una próxima Asamblea Extraordinaria, donde los miembros tendrán la oportunidad de conocerlo, formular observaciones y finalmente, someterlo a aprobación definitiva.

Capacitación profesional

En cuanto a la formación, Héctor Méndez, director de Capacitación mencionó las acciones que ha estado llevando a cabo Adompretur para mantener su membresía actualizada a través de capacitaciones. Asimismo, destacó el proceso de actualización del padrón de miembros de Santo Domingo y las filiales.

En este punto, Sarah Hernández anunció que el viernes 11 de septiembre comenzará la capacitación “IA aplicada al periodismo digital”, en coordinación con el INFOTEP, como parte de las iniciativas dirigidas a fortalecer las competencias profesionales de los miembros.

Adompretur también participará en el Foro de Paseo: FODA del Turismo Interno en RD, con motivo del 15.º aniversario, de la revista De Paseo que dirige la periodista y miembro de esta institución, Ivonne Soriano.

La presidenta agregó que en el marco de la BTC, Adompretur realizará el Primer Foro Internacional de Periodismo Turístico “Voces del Caribe”, el viernes 23 de octubre, dedicado al análisis de las nuevas narrativas y los desafíos que tiene el periodismo especializado en turismo.

Acuerdos académicos

Como parte de los proyectos de futuro, Hernández informó sobre una reunión sostenida con autoridades de UNAPEC, con el objetivo de gestionar oportunidades de formación y becas para los miembros de Adompretur y sus hijos, mediante un posible acuerdo de colaboración.

La presidenta destacó que estas iniciativas forman parte de la visión de la actual directiva de ampliar las oportunidades de capacitación y actualización profesional para la membresía.

Hernández agradeció a los integrantes de la junta directiva por el apoyo constante para impulsar los proyectos y programas desarrollados durante el primer año de gestión. En esta jornada le acompañaron Millizen Uribe, vicepresidenta; Carmen Bretón, secretaria general; Ramón Chávez, director de Finanzas; Héctor Méndez, director de Capacitación; Raysa Feliz, directora de Asuntos Regionales; Tony Arias Gil, director de Asuntos Institucionales; Rosa Lidia Lora, directora de Comunicación y Relaciones Públicas; Omar Rivera, director de Eventos; Marcos Cadet, vocal; y Abraham Núñez, presidente de Adompretur Joven.

También asistieron los pasados presidentes Manuel Quiterio Cedeño, Dania Goris, Luis José Chávez, José María Reyes y Yenny Polanco Lovera. Además, los secretarios generales de las filiales María Trinidad Sánchez, Fidias David Cuevas; Wilton Mercedes, de Barahona; Pedro Javier, de Samaná; Máximo Reynoso, de Sosúa-Cabarete; Daniel Mercado, director Regional Norte; Baldy Cabrera, de Higüey; Julián Mercedes, de La Romana-Bayahíbe; Nereyda Álvarez, secretaria del Comité de Ética; y Yamira Taveras, en representación de la filial Santiago.

Antes de concluir la jornada, Sarah Hernández informó que la tradicional fiesta de Navidad se llevará a cabo en el Chalet Puerta Roja, en Yamasá.